Ferrari dans le bonheur, Mercedes et McLaren dans la malchance

Les premiers tours de roue avec les voitures de course 2024 ont eu lieu dans des conditions très différentes : Chez Ferrari, le soleil souriait à Charles Leclerc et Carlos Sainz, tandis que leurs adversaires anglais ont roulé sous la pluie.

Certes, il ne s'agissait que d'un contrôle de fonctionnement et de prises de vue pour le service marketing. Mais le sentiment est différent. Ferrari a pu entrer sur la piste de Fiorano avec le nouveau modèle SF-24 et Charles Leclerc ainsi que Carlos Sainz sous un soleil radieux, alors que Red Bull Racing, McLaren et Mercedes ont été exposés à la pluie et au vent à Silverstone.

On dit souvent des pilotes de Formule 1 qu'ils savent dès les premiers mètres avec une nouvelle voiture de course si l'année sera bonne ou plutôt difficile. C'est plus vrai que faux. En effet, même avec seulement une journée et demie d'essais hivernaux à Bahreïn, les as du GP ont un point de repère utile pour savoir où ils vont.

Mais là encore, "toute généralisation est dangereuse, même celle-ci". Car McLaren a par exemple montré en 2023 comment une voiture de course difficile à piloter pouvait se transformer en quelques mois en une voiture de pointe.

Quels sont donc les premiers enseignements tirés par Charles Leclerc, quintuple vainqueur de GP, avec sa Ferrari SF-24 à Fiorano ? Le Monégasque répond : "Je me souviens très bien de mes premiers tours de roue il y a un an et je n'étais pas du tout satisfait de la maniabilité. La voiture était très difficile à piloter. En 2024, cela semble différent. Cette voiture donne une impression de bonne santé".

"Mais nous devons rester sur nos gardes. Ces premiers kilomètres n'ont pas assez de valeur en ce qui concerne la compétitivité de la voiture. A quoi me sert une voiture plus agréable à piloter si mes adversaires sont ensuite plus rapides ? C'est pourquoi mon bilan intermédiaire est le suivant : J'ai un meilleur feeling qu'au début de 2023, mais ce qui est vraiment important, nous aurons de meilleurs indices à Bahreïn".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint