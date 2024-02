Ferrari fortunata, Mercedes e McLaren sfortunate

I primi giri con le auto da corsa 2024 si sono svolti in condizioni molto diverse: Il sole splendeva su Charles Leclerc e Carlos Sainz della Ferrari, mentre i loro avversari inglesi guidavano sotto la pioggia.

Naturalmente, si trattava solo di un controllo funzionale e di registrazioni per il reparto marketing. Tuttavia, la sensazione è diversa. La Ferrari ha potuto scendere in pista a Fiorano sotto un sole splendido con il nuovo modello SF-24 e Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre Red Bull Racing, McLaren e Mercedes sono state esposte a pioggia e vento a Silverstone.

Si dice spesso che i piloti di Formula 1 siano in grado di capire fin dai primi metri di una nuova auto da corsa se sarà un anno buono o uno difficile. Questo è più vero che falso. In effetti, anche solo un giorno e mezzo di test invernali in Bahrein fornisce agli assi del GP un'utile indicazione sulla direzione da prendere.

Ma anche qui: "Ogni generalizzazione è pericolosa, anche questa". Dopo tutto, la McLaren ha dimostrato nel 2023, ad esempio, come una vettura da corsa difficile da guidare possa essere trasformata in un'auto di punta in pochi mesi.

Quali sono dunque le prime intuizioni che Charles Leclerc, cinque volte vincitore di un GP, ha acquisito con la sua Ferrari SF-24 a Fiorano? Il monegasco dice: "Ricordo bene come ho fatto i primi giri un anno fa e non ero per niente contento della maneggevolezza. La macchina era molto difficile da guidare. Nel 2024 la situazione è diversa. Questa macchina fa una buona impressione".

"Ma dobbiamo stare in guardia. Questi primi chilometri non ci dicono abbastanza sulla competitività della vettura. A cosa serve una vettura più facile da controllare se gli avversari sono più veloci? Ecco perché la mia valutazione provvisoria è la seguente: Ho una sensazione migliore rispetto all'inizio del 2023, ma avremo un'indicazione migliore di ciò che sta realmente accadendo in Bahrain".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint