Ferrari com sorte, Mercedes e McLaren com azar

As primeiras voltas com os carros de corrida de 2024 decorreram em condições muito diferentes: O sol brilhava para Charles Leclerc e Carlos Sainz na Ferrari, enquanto os seus adversários de Inglaterra conduziam à chuva.

Claro que se tratava apenas de um controlo funcional e de gravações para o departamento de marketing. No entanto, a sensação é diferente. A Ferrari foi capaz de entrar na pista de Fiorano sob um sol glorioso com o novo modelo SF-24 e Charles Leclerc e Carlos Sainz, enquanto a Red Bull Racing, McLaren e Mercedes foram expostas à chuva e ao vento em Silverstone.

É frequente dizer-se dos pilotos de Fórmula 1 que conseguem perceber, logo nos primeiros metros num novo carro de corrida, se vai ser um bom ano ou um ano difícil. Isto é mais verdadeiro do que falso. De facto, mesmo apenas um dia e meio de testes de inverno no Bahrain dá aos ases do GP uma indicação útil do rumo que a viagem está a tomar.

Mas aqui também: "Qualquer generalização é perigosa, mesmo esta". Afinal de contas, a McLaren mostrou em 2023, por exemplo, como um carro de corrida difícil de conduzir pode ser transformado num carro de topo em apenas alguns meses.

Quais são, então, as primeiras ideias que Charles Leclerc, cinco vezes vencedor de GP, obteve com o seu Ferrari SF-24 em Fiorano? O monegasco diz: "Lembro-me bem de como fiz as primeiras voltas há um ano e não estava nada satisfeito com o comportamento. O carro era muito difícil de conduzir. Isso é diferente em 2024. Este carro deixa uma boa impressão".

"Mas temos de estar atentos. Estes primeiros quilómetros não nos dizem o suficiente sobre a competitividade do carro. De que serve um carro que é mais fácil de controlar se os adversários são mais rápidos? É por isso que o meu balanço provisório é o seguinte: Tenho uma sensação melhor do que no início de 2023, mas teremos uma melhor indicação do que está realmente a acontecer no Bahrein".





Apresentações da Fórmula 1

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint