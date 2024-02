Daniel Ricciardo (VCARB): "El primer test es positivo"

Los tests de invierno de Fórmula 1 comienzan el 21 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, donde la preparación de pretemporada consiste en un día y medio para cada uno de los dos pilotos titulares.

La mayoría de las escuderías realizan una primera prueba de funcionamiento tras la presentación del nuevo monoplaza, con el fin de filmar el coche, comprobar todos los sistemas y llegar al fondo de cualquier problema inmediatamente. Este es también el planteamiento adoptado por Visa Cash App RB (CARB), la escudería italiana de Red Bull, antes conocida como Toro Rosso y AlphaTauri.

El australiano Daniel Ricciardo y el japonés Yuki Tsunoda pilotaron el VCARB 01-Honda en Misano. He aquí algunos comentarios de los pilotos y los directores de equipo.

Daniel Ricciardo (34 años), ganador del GP: "Todo coche nuevo de Fórmula 1 te pone nervioso. Para mí, un coche nuevo es siempre una nueva oportunidad. El coche me gustó enseguida, creo que la pintura está muy lograda".

"En cuanto a la experiencia de conducción, fue especialmente agradable poder volver a subirme al coche después del parón invernal. Todavía es imposible decir lo buenos que podemos llegar a ser, pero las primeras impresiones en el coche son positivas."



"Los tests de invierno son extremadamente importantes, porque una vez que empiezan las carreras, viajas a un ritmo tan alto que casi te quedas sin tiempo para ciertas cosas. Los entrenamientos te dan la oportunidad de establecer el tono para toda la temporada sin la presión del fin de semana de carreras."



Yuki Tsunoda, 14º en los Mundiales de 2021 y 2023: "Me he sentido muy bien. Todo ha ido como la seda. El coche ya se siente mejor que el del año pasado. Ha sido un buen comienzo para el nuevo año de GP. El coche ha funcionado a la perfección y me parece más fácil de controlar que el de 2023".



Laurent Mekies, director del equipo VCARB: "Ha sido un momento especial para mí, porque ya formaba parte del equipo cuando aún éramos Toro Rosso. Este equipo se gestiona de forma un poco diferente a cualquier otra escudería. Peter Bayer y yo compartimos las tareas. Peter se ocupa de todos los aspectos empresariales, yo me ocupo de las cuestiones deportivas y técnicas. Somos efectivamente un equipo de doble dirección".



Peter Bayer, Director General de VCARB: "No vemos este paso de AlphaTauri a Visa Cash App RB como una evolución, sino más bien como un nuevo equipo. Tuvimos una presentación emocionante en Las Vegas, y este espíritu de optimismo marca la pauta para todo el año."



"Visa Cash App RB quiere ofrecer a los aficionados una experiencia nueva y fresca de la Fórmula 1. Junto con nuestros socios Visa y Cash App, organizaremos numerosos eventos de Fórmula 1."



"Hay dos idiomas universales en el mundo: el deporte y la música. Todo el mundo entiende el ritmo, todo el mundo entiende cómo funciona un evento deportivo. Queremos ofrecer algo más que carreras, queremos poner la música y el arte en el punto de mira, queremos profundizar en el valor de entretenimiento del deporte con tales atracciones."



Jody Egginton, Director Técnico de la VCARB: "Nuestro objetivo es claro: queremos mantenernos en el altamente competitivo mediocampo. Para lograrlo, tenemos que explotar el potencial del nuevo coche en cada carrera y seguir adelante con un riguroso programa de desarrollo."



"Hemos mejorado en 2023 a lo largo de la temporada y queremos seguir en esta línea. También queremos mostrar un rendimiento más constante. Tenemos que ser capaces de sumar puntos en cada carrera".