Daniel Ricciardo (VCARB) : "Le premier test est positif".

Les essais d'hiver de Formule 1 débutent le 21 février sur le circuit international de Bahreïn, la préparation de la saison y consiste en une journée et demie pour chacun des deux pilotes titulaires.

La plupart des écuries effectuent un premier test de fonctionnement après la présentation de la nouvelle voiture, afin de réaliser des prises de vue, de vérifier tous les systèmes et de pouvoir immédiatement aller au fond des éventuelles difficultés. C'est ainsi que procède Visa Cash App RB (CARB), l'écurie italienne Red Bull, connue jusqu'ici sous le nom de Toro Rosso et AlphaTauri.

L'Australien Daniel Ricciardo et le Japonais Yuki Tsunoda ont fait rouler la VCARB 01-Honda à Misano. Voici quelques voix des pilotes et des responsables de l'équipe.

Daniel Ricciardo (34 ans), vainqueur du GP : "Chaque nouvelle voiture de course de Formule 1 vous donne des frissons. Pour moi, une nouvelle voiture de course est toujours une nouvelle opportunité. La voiture m'a tout de suite plu, je trouve la peinture très réussie".

"En ce qui concerne les sensations de conduite, j'ai surtout apprécié de pouvoir enfin remonter dans la voiture après la pause hivernale. Il est encore impossible de dire où nous pouvons être bons, mais les premières impressions dans la voiture sont positives".



"Les essais hivernaux sont extrêmement importants, car une fois les courses commencées, tu es sur un rythme tellement élevé que tu manques presque de temps pour certaines choses. Sans la pression du week-end de course, les tests te donnent la chance de donner le ton pour toute la saison".



Yuki Tsunoda, 14e du championnat du monde 2021 et 2023 : "J'ai eu de très bonnes sensations. Tout s'est déroulé en douceur. La voiture se sent déjà mieux que celle de l'an dernier. C'était un bon début pour la nouvelle année de GP. La voiture a été impeccable et me semble plus facile à maîtriser que celle de 2023".



Le directeur de l'équipe VCARB, Laurent Mekies : "C'était un moment particulier pour moi, car je faisais déjà partie de l'équipe lorsque nous étions encore Toro Rosso. Cette équipe est gérée un peu différemment d'une autre écurie. Peter Bayer et moi nous partageons les tâches. Peter s'occupe de tous les aspects commerciaux et moi des aspects sportifs et techniques. Nous sommes pour ainsi dire une double direction".



Peter Bayer, directeur général de VCARB : "Nous ne considérons pas ce passage d'AlphaTauri à Visa Cash App RB comme une évolution, mais plutôt comme une nouvelle équipe. Nous avons eu une présentation passionnante à Las Vegas, et cette atmosphère de renouveau donne le ton pour toute l'année".



"Visa Cash App RB veut offrir aux fans une expérience de Formule 1 inédite et fraîche. Avec nos partenaires Visa et Cash App, nous organiserons de nombreux événements dans le cadre de la Formule 1".



"Il y a deux langues universelles dans le monde : le sport et la musique. Tout le monde comprend le rythme, tout le monde comprend comment se déroule un événement sportif. Nous voulons offrir plus que de la course, nous voulons mettre la musique et l'art sous les feux de la rampe, nous voulons approfondir la valeur de divertissement du sport avec de telles attractions".



Le chef technique de VCARB, Jody Egginton : "Notre objectif est clair - nous voulons nous maintenir dans le peloton de tête très disputé. Pour y parvenir, nous devons exploiter le potentiel de la nouvelle voiture à chaque utilisation et poursuivre un programme de développement serré".



"Nous avons progressé en 2023 au cours de la saison et nous devons continuer ainsi. Nous voulons également être plus constants dans nos performances. Nous devons être en mesure de marquer des points à chaque course".