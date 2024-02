Daniel Ricciardo (VCARB): "Il primo test è positivo".

I test invernali di Formula 1 iniziano il 21 febbraio al Bahrain International Circuit, dove la preparazione pre-stagionale consiste in un giorno e mezzo per ciascuno dei due piloti titolari.

La maggior parte delle scuderie esegue un primo test funzionale dopo la presentazione della nuova vettura, al fine di filmare l'auto, controllare tutti i sistemi e andare subito a fondo di eventuali problemi. Questo è anche l'approccio adottato da Visa Cash App RB (CARB), la scuderia italiana Red Bull, precedentemente nota come Toro Rosso e AlphaTauri.

L'australiano Daniel Ricciardo e il giapponese Yuki Tsunoda hanno guidato la VCARB 01-Honda a Misano. Ecco alcuni commenti dei piloti e dei dirigenti della squadra.

Il vincitore del GP Daniel Ricciardo (34): "Ogni nuova auto da corsa di Formula 1 ti mette in agitazione. Per me, una nuova macchina da corsa è sempre una nuova opportunità. La macchina mi è piaciuta subito, credo che la verniciatura sia molto riuscita".

"In termini di esperienza di guida, è stato particolarmente bello poter finalmente risalire in macchina dopo la pausa invernale. È ancora impossibile dire quanto possiamo essere bravi, ma le prime impressioni sulla vettura sono positive".



"I test invernali sono estremamente importanti, perché una volta iniziate le gare si viaggia a ritmi così elevati che quasi non si ha più tempo per certe cose. I test ti danno la possibilità di impostare il tono dell'intera stagione senza la pressione del weekend di gara".



Yuki Tsunoda, 14° ai Campionati del Mondo 2021 e 2023: "Mi sono sentito molto bene. È andato tutto liscio. La macchina è già migliore di quella dell'anno scorso. È stato un buon inizio per il nuovo anno del GP. La vettura ha funzionato perfettamente e mi sembra più facile da controllare rispetto alla vettura 2023".



Laurent Mekies, Team Principal VCARB: "Questo è stato un momento speciale per me, perché facevo già parte della squadra quando eravamo ancora Toro Rosso. Questa squadra è gestita in modo un po' diverso da un'altra squadra corse. Peter Bayer e io ci dividiamo i compiti. Peter si occupa di tutti gli aspetti commerciali, io mi occupo delle questioni sportive e tecniche. Siamo di fatto un team a doppia leadership".



Peter Bayer, amministratore delegato di VCARB: "Non vediamo questo passaggio da AlphaTauri a Visa Cash App RB come un'evoluzione, ma piuttosto come una nuova squadra. Abbiamo avuto una presentazione entusiasmante a Las Vegas, e questo spirito di ottimismo dà il tono all'intero anno."



"Visa Cash App RB vuole offrire ai fan un'esperienza di Formula 1 nuova e fresca. Insieme ai nostri partner Visa e Cash App, organizzeremo numerosi eventi di Formula 1".



"Ci sono due linguaggi universali nel mondo: lo sport e la musica. Tutti capiscono il ritmo, tutti capiscono come funziona un evento sportivo. Vogliamo offrire qualcosa di più delle corse, vogliamo mettere sotto i riflettori la musica e l'arte, vogliamo approfondire il valore di intrattenimento dello sport con queste attrazioni."



Il direttore tecnico della VCARB, Jody Egginton: "Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere all'altezza di un centrocampo altamente competitivo. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo sfruttare il potenziale della nuova vettura in ogni gara e portare avanti un rigoroso programma di sviluppo".



"Nel corso della stagione abbiamo migliorato la 2023 e vogliamo continuare su questa strada. Vogliamo anche mostrare prestazioni più costanti. Dobbiamo essere in grado di segnare punti in ogni gara".