Daniel Ricciardo (VCARB): "O primeiro teste é positivo".

Os testes de inverno da Fórmula 1 começam a 21 de fevereiro no Circuito Internacional do Bahrain, onde a preparação da pré-época consiste em um dia e meio para cada um dos dois pilotos regulares.

A maior parte das equipas de corrida efectua um primeiro teste funcional após a apresentação do novo carro, a fim de filmar o carro, verificar todos os sistemas e detetar imediatamente quaisquer problemas. Esta é também a abordagem adoptada pela Visa Cash App RB (CARB), a equipa italiana de corridas da Red Bull, anteriormente conhecida como Toro Rosso e AlphaTauri.

O australiano Daniel Ricciardo e o japonês Yuki Tsunoda conduziram o VCARB 01-Honda em Misano. Eis alguns comentários dos pilotos e dos chefes de equipa.

Daniel Ricciardo (34), vencedor do GP: "Todos os carros de corrida de Fórmula 1 novos dão-nos nervosismo. Para mim, um novo carro de corrida é sempre uma nova oportunidade. Gostei logo do carro, acho que a pintura está muito bem conseguida".

"Em termos de experiência de condução, foi especialmente agradável poder finalmente voltar a entrar no carro após a pausa de inverno. Ainda é impossível dizer quão bons podemos ser, mas as primeiras impressões no carro são positivas."



"Os testes de inverno são extremamente importantes, porque quando as corridas começam, estamos a viajar a um ritmo tão elevado que quase ficamos sem tempo para certas coisas. Os testes dão-nos a oportunidade de definir o tom para toda a época sem a pressão do fim de semana de corrida."



Yuki Tsunoda, 14º nos Campeonatos do Mundo de 2021 e 2023: "Foi uma sensação muito boa. Tudo correu bem. O carro já se sente melhor do que o do ano passado. Foi um bom começo para o novo ano de GP. O carro funcionou na perfeição e parece-me mais fácil de controlar do que o carro de 2023."



Laurent Mekies, Diretor de Equipa da VCARB: "Este foi um momento especial para mim, porque já fiz parte da equipa quando ainda éramos Toro Rosso. Esta equipa é gerida de forma um pouco diferente de outra equipa de corridas. Peter Bayer e eu partilhamos as tarefas. O Peter trata de todos os aspectos comerciais, eu trato dos assuntos desportivos e técnicos. Somos efetivamente uma equipa de liderança dupla".



Peter Bayer, Diretor-Geral da VCARB: "Não vemos este passo da AlphaTauri para a Visa Cash App RB como uma evolução, mas sim como uma nova equipa. Tivemos uma apresentação empolgante em Las Vegas, e este espírito de otimismo dá o tom para todo o ano."



"A Visa Cash App RB quer proporcionar aos fãs uma experiência nova e fresca na Fórmula 1. Juntamente com os nossos parceiros Visa e Cash App, vamos organizar vários eventos de Fórmula 1."



"Há duas linguagens universais no mundo - o desporto e a música. Todos entendem o ritmo, todos entendem como funciona um evento desportivo. Queremos oferecer mais do que corridas, queremos colocar a música e a arte no centro das atenções, queremos aprofundar o valor de entretenimento do desporto com estas atracções."



Jody Egginton, Diretor Técnico da VCARB: "O nosso objetivo é claro - queremos manter-nos no meio-campo altamente competitivo. Para o conseguirmos, temos de explorar o potencial do novo carro em todas as corridas e avançar com um programa de desenvolvimento rigoroso."



"Melhorámos em 2023 ao longo da época e queremos continuar nesta linha. Também queremos mostrar desempenhos mais consistentes. Temos de ser capazes de marcar pontos em todas as corridas."