Retransmisión en directo: Red Bull Racing RB20 de Max Verstappen

La presentación del coche de Red Bull Racing en la fábrica de coches de carreras de Milton Keynes podría ser un caso de: Los últimos serán los primeros. El 15 de febrero, RRB será el último de los diez equipos de Fórmula 1 en desvelar el coche de carreras para la temporada del Gran Premio de 2024, y los aficionados y expertos esperan un coche ganador.

Está en la naturaleza de la industria a todo gas no ser demasiado reservada. Lo que vemos en la presentación no se corresponde necesariamente con el modelo que se utilizará en las pruebas de invierno de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin a partir del 21 de febrero. Y a menudo ocurre que no se incorporan nuevos desarrollos al coche hasta el primer fin de semana de GP.

Antes de la 20ª temporada de Fórmula 1 de Red Bull Racing, el coche será presentado en directo en el Red Bull Technology Campus de Milton Keynes (Inglaterra), a partir de las 20.30 hora central europea.



Los lectores de SPEEDWEEK.com podrán verlo todo a través de esta retransmisión en directo:





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint