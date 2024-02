Live-Stream : Red Bull Racing RB20 de Max Verstappen

Le 15 février, Red Bull Racing, champion du monde de Formule 1, présentera sa voiture de course 2024 de type RB20. Vous pourriez suivre la présentation de la voiture de Max Verstappen et Sergio Pérez en live streaming ici.

Le dévoilement de la voiture Red Bull Racing à l'usine de voitures de course de Milton Keynes pourrait être valable : Les derniers seront les premiers. Le 15 février, RRB sera la dernière des dix écuries de Formule 1 à présenter sa monoplace pour la saison 2024 du Grand Prix, et les fans et les spécialistes s'attendent à une voiture gagnante.

C'est dans la nature de l'industrie du plein gaz de ne pas trop se mouiller. Ce que nous verrons lors de la présentation ne correspondra pas forcément au modèle qui sera utilisé lors des essais hivernaux de Formule 1 à partir du 21 février sur le circuit international de Bahreïn. Et il arrive souvent que d'autres développements n'arrivent sur la voiture que lors du premier week-end de GP.

Avant la 20e saison de Formule 1 de Red Bull Racing, la voiture sera dévoilée en direct sur le Red Bull Technology Campus de Milton Keynes (Angleterre), à 20h30, heure d'Europe centrale.



Les lecteurs de SPEEDWEEK.com peuvent suivre l'événement en direct :





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint