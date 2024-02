Streaming live: Red Bull Racing RB20 di Max Verstappen

La presentazione della Red Bull Racing presso la fabbrica di auto da corsa di Milton Keynes potrebbe essere un caso: Gli ultimi saranno i primi. Il 15 febbraio, la RRB sarà l'ultima delle dieci scuderie di Formula 1 a svelare la vettura per il Gran Premio del 2024, e i fan e gli esperti si aspettano un'auto vincente.

È nella natura dell'industria a pieno ritmo non essere troppo riservata. Ciò che vediamo alla presentazione non corrisponde necessariamente al modello che verrà utilizzato nei test invernali di Formula 1 al Bahrain International Circuit dal 21 febbraio. E spesso accade che ulteriori sviluppi non vengano aggiunti alla vettura fino al primo weekend del GP.

Prima della ventesima stagione di Formula 1 di Red Bull Racing, la vettura sarà svelata dal vivo al Red Bull Technology Campus di Milton Keynes (Inghilterra), a partire dalle 20.30 ora dell'Europa centrale.



I lettori di SPEEDWEEK.com potranno assistere a tutto ciò attraverso questo live stream:





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint