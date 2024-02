Transmissão em direto: Red Bull Racing RB20 de Max Verstappen

A apresentação do carro da Red Bull Racing na fábrica de carros de corrida de Milton Keynes pode ser um caso de: Os últimos serão os primeiros. No dia 15 de fevereiro, a RRB será a última das dez equipas de Fórmula 1 a revelar o carro para o Grande Prémio de 2024, e os fãs e especialistas esperam um carro vencedor.

É da natureza da indústria de ponta não ser demasiado secreta. O que vemos na apresentação não corresponde necessariamente ao modelo que será utilizado no teste de inverno da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrain, a partir de 21 de fevereiro. E muitas vezes acontece que outros desenvolvimentos não são adicionados ao carro até ao primeiro fim de semana de GP.

Antes da 20ª temporada de Fórmula 1 da Red Bull Racing, o carro será apresentado em direto no Red Bull Technology Campus em Milton Keynes (Inglaterra), a partir das 20h30 (hora da Europa Central).



Os leitores do SPEEDWEEK.com podem assistir a tudo através desta transmissão em direto:





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrain





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint