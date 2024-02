Primeras fotos: El nuevo coche de Max Verstappen

La temporada 2023 de Fórmula 1 de Red Bull Racing rozó la perfección: 22 carreras del campeonato del mundo, 21 victorias para RBR, Copa de Constructores ganada por sexta vez, séptimo título mundial de pilotos, con Max Verstappen proclamándose campeón del mundo por tercera vez consecutiva.

Uno de los pilares del éxito de Red Bull Racing: Christian Horner. Este inglés de 50 años lleva al frente del equipo Red Bull Racing desde enero de 2005, lo que le convierte en el director de equipo de Fórmula 1 que más tiempo lleva en el cargo.

A veces Christian Horner tiene que pellizcarse en el brazo para darse cuenta de lo que ha conseguido RBR: En 369 salidas, 95 poles, 113 victorias, 28 dobles victorias, 264 podios, 95 mejores vueltas de carrera: ninguna otra escudería de GP ha logrado esto en tan poco tiempo. Horner es humilde: "Hemos tenido un año fantástico, pero no reconozco ninguna complacencia en el equipo".

"Estamos trabajando con un reglamento estable y hemos agotado las posibilidades de desarrollo para 2023 antes que nuestros rivales. Así que tenemos que asumir que nos enfrentaremos a más vientos en contra en 2024. Esperamos un rendimiento muy fuerte de Ferrari, Mercedes, Aston Martin y McLaren."

Red Bull Racing presentó el modelo RB20 el 15 de febrero. Christian Horner: "Por supuesto, será difícil superar una temporada tan sobresaliente como la de 2023. Pero siempre se puede mejorar. Percibo una fuerte voluntad de ganar y una determinación inflexible en la fábrica de coches de carreras para construir sobre los grandes éxitos del año pasado."



Un primer vistazo al RB20 lo deja claro: no será nada fácil para los rivales de Max Verstappen y Sergio Pérez. El coche es una evolución consecuente del monoplaza campeón del mundo de 2023, con muchos detalles aún más extremos que el RB19 ganador.



Christian Horner: "Este es un momento significativo para nuestro equipo; Red Bull ha cambiado el panorama de la Fórmula 1 en los últimos 20 años. No hemos evitado hacer las cosas de forma diferente a los demás. Al principio se nos juzgó erróneamente como un equipo fiestero, pero pronto quedó claro: nos lo tomamos muy en serio y estamos decididos a triunfar."



"Nuestro último capítulo comienza con el RB20. Creo que nos enfrentamos a una temporada emocionante y apasionante. Pero estamos preparados: Estamos trabajando a un nivel muy alto y no cejaremos ni un momento."



"Tenemos dos pilotos que pueden ganar en todas las carreras y en todas las condiciones. El año pasado demostramos de lo que es capaz nuestro equipo. Eso me da la confianza de que también tendremos algo que decir en cuanto a victorias y títulos de campeón del mundo en 2024."



"El nuevo RB20 es una evolución, pero no un coche conservador. Hemos intentado mejorar todos los elementos."



¿Qué podemos esperar de Red Bull Racing 2024? En la final del Mundial 2023 en Abu Dabi, el inglés Jake Dennis se puso al volante del exitoso modelo RB19. Dennis es especialista en simulación en RBR y también es el campeón de Fórmula E 2022/2023. La prueba en el circuito de Yas Marina consistió en comparar la simulación con la conducción del coche real.



Dennis, de 28 años, lleva semanas trabajando con el 2024 en el simulador de Red Bull Racing. En el English Mirror, habló un poco de lo que está pasando: "Tendremos otro coche extremadamente rápido. Espero que defendamos con éxito los dos títulos mundiales con él. Oponentes como Ferrari o Mercedes tendrán que encontrar un segundo de la nada para pararnos".

"Cambiamos el enfoque hacia el desarrollo del nuevo coche muy pronto. A partir de Singapur 2023, no se añadieron piezas nuevas al coche y trabajamos a tope en el coche de 2024. Puedo imaginar perfectamente que Max Verstappen también dominará en 2024".





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint