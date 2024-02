Les premières photos : La nouvelle voiture de Max Verstappen

La saison de Formule 1 2023 de Red Bull Racing s'est rapprochée de la perfection : 22 courses de championnat du monde, 21 victoires pour RBR, sixième victoire en Coupe des constructeurs, septième titre de champion du monde des pilotes, Max Verstappen étant devenu champion du monde pour la troisième fois consécutive.

Un pilier du succès de Red Bull Racing : Christian Horner. L'Anglais de 50 ans dirige l'écurie Red Bull Racing depuis janvier 2005, ce qui en fait le chef d'équipe de Formule 1 le plus ancien.

Parfois, Christian Horner doit se pincer lui-même le bras pour comprendre tout ce que RBR a accompli : En 369 courses, 95 pole positions, 113 victoires, 28 doubles victoires, 264 podiums, 95 meilleurs tours en course, aucune autre écurie de GP n'a réussi cela en si peu de temps. Horner en toute humilité : "Nous avons connu une année grandiose, mais je ne vois pas de complaisance dans l'équipe".

"Nous travaillons sous un règlement stable et nous avons exploité les possibilités de développement 2023 plutôt que nos adversaires. Nous devons donc partir du principe que nous aurons plus de vents contraires en 2024. Nous nous attendons à une très forte performance de Ferrari, Mercedes, Aston Martin et McLaren".

Le 15 février, Red Bull Racing a présenté le modèle RB20. Christian Horner : "Bien sûr, il sera difficile de faire mieux qu'une excellente saison comme celle de 2023. Mais il y a toujours de la place pour l'amélioration. Je sens dans l'usine de voitures de course une forte volonté de gagner et une détermination sans compromis pour renouer avec les formidables succès de l'année dernière".



Un premier coup d'œil sur la RB20 montre clairement que les choses ne seront pas plus faciles pour les adversaires de Max Verstappen et Sergio Pérez. La voiture est une évolution conséquente de la voiture championne du monde de 2023, encore plus extrême dans de nombreux détails que la voiture gagnante RB19.



Christian Horner : "C'est un moment important pour notre équipe, Red Bull a changé le paysage de la Formule 1 au cours des 20 dernières années. Nous n'avons pas hésité à faire les choses un peu différemment des autres. Au début, on nous a méconnus comme une équipe de fêtards, mais il est vite devenu évident - nous prenons cela très au sérieux et sommes déterminés à réussir".



"Notre chapitre le plus récent commence avec la RB20. Je pense que nous sommes à la veille d'une saison excitante et passionnante. Mais nous sommes armés : Nous travaillons à un très haut niveau et nous ne lâcherons pas un instant".



"Nous avons deux pilotes qui peuvent gagner à chaque course et dans toutes les conditions. Ce dont notre équipe est capable, nous l'avons démontré l'année dernière. Cela me donne confiance dans le fait que nous aurons encore notre mot à dire en 2024 pour les victoires et le titre mondial".



"La nouvelle RB20 est une évolution, mais ce n'est pas une voiture conservatrice. Nous avons essayé d'améliorer tous les éléments".



Que pouvons-nous attendre de Red Bull Racing en 2024 ? Dans le cadre de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi 2023, l'Anglais Jake Dennis a pu prendre le volant du modèle à succès RB19. Dennis est spécialiste de la simulation chez RBR, il est en outre champion de Formule E 2022/2023. Lors du test sur le circuit de Yas Marina, il s'agissait de comparer la simulation et la conduite de la vraie voiture.



Depuis des semaines, Dennis, 28 ans, travaille avec la 2024 dans le simulateur de Red Bull Racing. Dans le Mirror anglais, il s'est laissé aller à quelques confidences : "Nous aurons à nouveau une voiture extrêmement rapide. Je m'attends à ce qu'elle nous permette de défendre avec succès nos deux titres de champion du monde. Des adversaires comme Ferrari ou Mercedes devront trouver une seconde, sortie de nulle part, pour nous en empêcher".

"Nous avons mis l'accent très tôt sur le développement de la nouvelle voiture. A partir de Singapour 2023, il n'y a plus eu de nouvelles pièces sur la voiture, nous avons travaillé à toute vapeur sur la voiture 2024. Je peux très bien imaginer que Max Verstappen continuera à dominer en 2024".





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint