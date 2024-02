Prime foto: La nuova auto di Max Verstappen

La stagione di Formula 1 2023 della Red Bull Racing si è avvicinata alla perfezione: 22 gare del campionato mondiale, 21 vittorie per la RBR, Coppa Costruttori vinta per la sesta volta, settimo titolo mondiale piloti, con Max Verstappen che è diventato campione del mondo per la terza volta consecutiva.

Uno dei pilastri del successo della Red Bull Racing: Christian Horner. Il 50enne inglese è a capo del team Red Bull Racing dal gennaio 2005, diventando così il team principal di Formula 1 con la più lunga anzianità di servizio.

A volte Christian Horner deve darsi un pizzicotto per rendersi conto dei risultati raggiunti dalla RBR: In 369 gare, 95 pole position, 113 vittorie, 28 doppie vittorie, 264 podi, 95 migliori giri di gara: nessun'altra scuderia di GP ha ottenuto questi risultati in un arco di tempo così breve. Horner è umile: "Abbiamo avuto un anno fantastico, ma non riconosco alcun compiacimento nella squadra".

"Stiamo lavorando in base a regolamenti stabili e abbiamo esaurito le possibilità di sviluppo per il 2023 prima dei nostri avversari. Dobbiamo quindi presumere che nel 2024 ci troveremo di fronte a maggiori difficoltà. Ci aspettiamo una prestazione molto forte da parte di Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren".

La Red Bull Racing ha presentato il modello RB20 il 15 febbraio. Christian Horner: "Naturalmente sarà difficile superare una stagione eccezionale come quella del 2023. Ma c'è sempre spazio per migliorare. Percepisco una forte volontà di vincere e una determinazione senza compromessi nella fabbrica di auto da corsa per costruire i grandi successi dell'anno scorso".



Una prima occhiata alla RB20 lo rende chiaro: non sarà più facile per gli avversari di Max Verstappen e Sergio Pérez. La vettura è un'evoluzione coerente della vettura campione del mondo 2023, con molti dettagli ancora più estremi della vincente RB19.



Christian Horner: "Questo è un momento importante per la nostra squadra; la Red Bull ha cambiato il panorama della Formula 1 negli ultimi 20 anni. Non abbiamo rinunciato a fare le cose in modo diverso dagli altri. All'inizio siamo stati giudicati male come una squadra di partito, ma poi è diventato subito chiaro: prendiamo tutto questo molto seriamente e siamo determinati ad avere successo".



"Il nostro ultimo capitolo inizia con la RB20. Credo che ci aspetta una stagione entusiasmante e avvincente. Ma siamo preparati: Stiamo lavorando a un livello molto alto e non molleremo un attimo".



"Abbiamo due piloti che possono vincere in ogni gara e in ogni condizione. L'anno scorso abbiamo dimostrato di cosa è capace la nostra squadra. Questo mi dà la certezza che anche nel 2024 potremo dire la nostra in termini di vittorie e titoli mondiali."



"La nuova RB20 è un'evoluzione, ma non una vettura conservativa. Abbiamo cercato di migliorare tutti gli elementi".



Cosa possiamo aspettarci dalla Red Bull Racing 2024? In occasione della finale del Campionato del Mondo 2023 ad Abu Dhabi, l'inglese Jake Dennis si è messo al volante del modello di successo RB19. Dennis è uno specialista della simulazione presso la RBR ed è anche il campione di Formula E 2022/2023. Il test sul circuito di Yas Marina è servito a confrontare la simulazione con la guida della vettura reale.



Il 28enne Dennis ha lavorato per settimane con la 2024 nel simulatore della Red Bull Racing. All'English Mirror ha parlato un po' di quello che sta succedendo: "Avremo un'altra macchina estremamente veloce. Mi aspetto che riusciremo a difendere entrambi i titoli mondiali con questa vettura. Avversari come Ferrari o Mercedes dovranno trovare un secondo dal nulla per fermarci".

"Abbiamo spostato l'attenzione sullo sviluppo della nuova vettura molto presto. Da Singapore 2023 in poi non sono state aggiunte nuove parti alla vettura e abbiamo lavorato a pieno ritmo sulla vettura 2024. Posso ben immaginare che Max Verstappen dominerà anche nel 2024".





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint