Primeiras fotos: O novo carro de Max Verstappen

A temporada de Fórmula 1 de 2023 da Red Bull Racing esteve muito perto da perfeição: 22 corridas do campeonato do mundo, 21 vitórias para a RBR, a Taça dos Construtores conquistada pela sexta vez, o sétimo título do campeonato do mundo de pilotos, com Max Verstappen a sagrar-se campeão do mundo pela terceira vez consecutiva.

Um dos pilares do sucesso da Red Bull Racing: Christian Horner. O inglês de 50 anos está à frente da equipa Red Bull Racing desde janeiro de 2005, o que faz dele o chefe de equipa de Fórmula 1 há mais tempo no ativo.

Por vezes, Christian Horner tem de se beliscar no braço para se aperceber do que a RBR conseguiu alcançar: Em 369 corridas, 95 pole positions, 113 vitórias, 28 duplas vitórias, 264 subidas ao pódio, 95 melhores voltas de corrida - nenhuma outra equipa de GP conseguiu isto em tão pouco tempo. Horner é humilde: "Tivemos um ano fantástico, mas não reconheço qualquer complacência na equipa".

"Estamos a trabalhar com regulamentos estáveis e esgotámos as possibilidades de desenvolvimento para 2023 mais cedo do que os nossos adversários. Por isso, temos de assumir que vamos enfrentar mais ventos contrários em 2024. Esperamos um desempenho muito forte da Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren."

A Red Bull Racing apresentou o modelo RB20 a 15 de fevereiro. Christian Horner: "É claro que será difícil superar uma temporada tão extraordinária como a de 2023. Mas há sempre espaço para melhorias. Sinto uma forte vontade de vencer e uma determinação intransigente na fábrica de carros de corrida para aproveitar os grandes sucessos do ano passado."



Um primeiro olhar sobre o RB20 deixa claro: não será nada fácil para os adversários de Max Verstappen e Sergio Pérez. O carro é um desenvolvimento consistente do carro campeão do mundo de 2023, com muitos detalhes ainda mais extremos do que o RB19 vencedor.



Christian Horner: "Este é um momento significativo para a nossa equipa; a Red Bull mudou o panorama da Fórmula 1 nos últimos 20 anos. Não nos temos esquivado a fazer as coisas de forma um pouco diferente dos outros. No início, fomos mal interpretados como uma equipa de festa, mas logo se tornou claro - levamos isto muito a sério e estamos determinados a ter sucesso."



"O nosso último capítulo começa com o RB20. Acredito que vamos ter pela frente uma época emocionante e excitante. Mas estamos preparados: Estamos a trabalhar a um nível muito elevado e não vamos baixar os braços nem por um momento."



"Temos dois pilotos que podem vencer em todas as corridas e em todas as condições. Provámos o que a nossa equipa é capaz de fazer no ano passado. Isso dá-me a confiança de que também teremos uma palavra a dizer nas vitórias e nos títulos do campeonato do mundo em 2024."



"O novo RB20 é uma evolução, mas não um carro conservador. Tentámos melhorar todos os elementos."



O que podemos esperar da Red Bull Racing 2024? Na final do Campeonato do Mundo de 2023, em Abu Dhabi, o inglês Jake Dennis sentou-se ao volante do bem-sucedido modelo RB19. Dennis é um especialista em simulação na RBR e é também o campeão de Fórmula E de 2022/2023. O teste no Circuito Yas Marina consistiu em comparar a simulação com a condução do carro real.



Dennis, de 28 anos, está a trabalhar com o 2024 no simulador da Red Bull Racing há semanas. No jornal inglês Mirror, ele falou um pouco sobre o que está acontecendo: "Teremos outro carro extremamente rápido. Espero que possamos defender com sucesso os dois títulos do campeonato mundial com ele. Os adversários, como a Ferrari ou a Mercedes, terão de encontrar um segundo do nada para nos parar".

"Mudámos o foco para o desenvolvimento do novo carro muito cedo. A partir de Singapura 2023, não foram adicionadas novas peças ao carro e trabalhámos a fundo no carro de 2024. Posso imaginar que Max Verstappen também vai dominar em 2024".





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint