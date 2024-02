Le champion du monde Max Verstappen : Des objectifs clairs pour Bahreïn

Rarement un pilote de Formule 1 n'a autant dominé ses adversaires : Max Verstappen a remporté avec Red Bull Racing 19 des 22 manches du championnat du monde des GP de la saison 2023, le Néerlandais a mené les trois quarts des 1325 tours de course, pour être précis 1003 tours. Bien entendu, il a ainsi établi de nouveaux records en Formule 1.

Le pilote de 26 ans a intégré cette devise : l'orgueil précède la chute. Verstappen et son équipe Red Bull Racing se présentent avec la confiance des vainqueurs, mais se reposer sur ses lauriers, cela n'existe pas.

Verstappen déclare : "Nous savons exactement ce que nous devions améliorer pour 2024. Par rapport à d'autres types de circuits, nous avons par exemple eu du mal sur les circuits routiers. Les virages lents ne convenaient pas à la voiture et nous n'étions pas non plus assez bons en termes de comportement sur les irrégularités du sol ou les bordures".

A quel point le Néerlandais est-il confiant que la RB20 sera la voiture avec laquelle il remportera son quatrième titre consécutif ? Max sourit : "Nous verrons bien. Mais je suis impatient et excité. C'est toujours une chose fabuleuse de voir naître une nouvelle voiture de course. Un premier moment important est toujours l'essai du siège, tu sens alors la fièvre monter".



"Nous avons passé le premier test fonctionnel, j'attends maintenant avec impatience les essais de Bahreïn. Là-bas, nous voulons découvrir ce dont la voiture a besoin pour être vraiment rapide".



"Nous avons une longue saison devant nous et si nous voulons défendre nos titres avec succès, nous devons être dans la musique dès la première course. Mais encore une fois - cette première phase consiste à comprendre la voiture de course de bout en bout, et nous construirons ensuite sur cette base".





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint