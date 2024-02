Il campione del mondo Max Verstappen: Obiettivi chiari per il Bahrain

Il tre volte campione di Formula 1 e 54 volte vincitore di un GP, Max Verstappen, è impaziente per la stagione 2024: "In Bahrain dobbiamo imparare a capire la macchina per essere subito davanti".

Raramente un pilota di Formula 1 ha dominato gli avversari in questo modo: Max Verstappen ha vinto 19 delle 22 gare del campionato del mondo nella stagione 2023 con la Red Bull Racing, e l'olandese è stato in testa per quasi tre quarti esatti di tutti i 1325 giri di gara - 1003 giri per la precisione. Naturalmente, ha stabilito nuovi record di Formula 1.

Il 26enne ha interiorizzato il motto: l'orgoglio precede la caduta. Verstappen e il suo team Red Bull Racing gareggiano con la sicurezza dei vincitori, ma non si adagiano sugli allori.

Verstappen afferma: "Sappiamo esattamente cosa dobbiamo migliorare per il 2024. Rispetto ad altri tipi di pista, ad esempio, abbiamo faticato sui circuiti stradali. Le curve lente non erano adatte alla macchina e non eravamo abbastanza bravi in termini di maneggevolezza sui dossi o sui cordoli".

Quanto è fiducioso l'olandese che la RB20 sia la macchina con cui vincerà il suo quarto titolo consecutivo? Max sorride: "Solo il tempo ce lo dirà. Ma sono curioso ed emozionato. È sempre una cosa meravigliosa sperimentare come viene creata una nuova auto da corsa. Il primo momento importante è sempre il test del sedile, poi si sente salire la febbre".



"Abbiamo completato il primo test funzionale e ora attendo con ansia i test drive in Bahrain. Lì vogliamo scoprire di cosa ha bisogno la macchina per essere davvero veloce".



"Abbiamo una lunga stagione davanti a noi e se vogliamo difendere con successo i nostri titoli, dobbiamo essere al top fin dalla prima gara. Ma anche in questo caso, la prima fase consiste nel capire la vettura da corsa fino in fondo, e poi costruiremo su questo".





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint