O campeão do mundo Max Verstappen: Objectivos claros para o Bahrain

Raramente um piloto de Fórmula 1 dominou os seus adversários desta forma: Max Verstappen venceu 19 das 22 corridas do campeonato do mundo na temporada de 2023 com a Red Bull Racing, e o holandês esteve na liderança durante quase exatamente três quartos de todas as 1325 voltas da corrida - 1003 voltas para ser mais preciso. Naturalmente, ele estabeleceu novos recordes de Fórmula 1 no processo.

O piloto de 26 anos interiorizou o lema: o orgulho vem antes da queda. Verstappen e a sua equipa Red Bull Racing competem com a confiança dos vencedores, mas não descansam sobre os louros.

Verstappen diz: "Sabemos exatamente o que temos de melhorar para 2024. Em comparação com outros tipos de pista, por exemplo, tivemos dificuldades nos circuitos de rua. As curvas lentas não se adequavam ao carro e também não éramos suficientemente bons em termos de comportamento em lombas ou lancis."

Até que ponto o holandês está confiante de que o RB20 é o carro com o qual vai conquistar o seu quarto título consecutivo? Max sorri: "Só o tempo o dirá. Mas estou curioso e entusiasmado. É sempre uma coisa maravilhosa ver como é criado um novo carro de corrida. O primeiro momento importante é sempre o teste do banco, depois sente-se a febre a subir".



"Concluímos o primeiro teste funcional e agora estou ansioso pelos testes de condução no Bahrain. Lá queremos descobrir o que o carro precisa para ser realmente rápido."



"Temos uma longa temporada pela frente e, se quisermos defender com sucesso os nossos títulos, temos de estar no topo do nosso jogo desde a primeira corrida. Mas, mais uma vez, esta primeira fase tem a ver com a compreensão total do carro de corrida e, depois, vamos trabalhar com base nisso."





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint