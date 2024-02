Red Bull Racing RB20 : Les adversaires tâtonnent dans le noir

La voilà donc, la RB20, la voiture de Red Bull Racing qui doit permettre de remporter le septième trophée des constructeurs en 2024, la voiture de course avec laquelle Max Verstappen veut devenir quadruple champion du monde.

Bien entendu, les rivaux de Red Bull Racing au championnat du monde ont eux aussi suivi de près la révélation et les premières images de la voiture. Ils devraient rester dans l'ignorance. Car bien sûr, le 15 février, RBR n'a pas encore dévoilé les cartes des friandises techniques que recèle la RB20.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner : "Il s'agit certes d'une évolution du modèle à succès de l'année dernière, mais les gens verront que nous avons été assez agressifs sur certains détails".

Et cela ne devrait pas se limiter à des détails : Il est tout à fait possible qu'une écurie de course innovante comme Red Bull Racing trouve la solution de ne pas placer l'admission des caissons latéraux à l'horizontale, mais à la verticale. Voyons ce qu'il en est.



Derrière le succès des voitures de course Red Bull Racing se trouve Adrian Newey, le meilleur technicien de Formule 1 des 30 dernières années. L'Anglais de 65 ans commence par faire un retour en arrière d'un an. "En 2022, lors de la première année de la nouvelle ère des voitures à ailes, nous avions une bonne voiture avec laquelle nous avons pu conquérir les deux titres".



"Nous avons ensuite travaillé sur certaines faiblesses de la voiture et, à notre énorme stupéfaction, nous avons réalisé à mi-saison à quel point l'avance sur nos adversaires était imposante. Le reste, c'est de l'histoire ancienne".



Le Français Pierre Waché, directeur technique de Red Bull Racing, ajoute : "Dans aucun autre sport, la compétition technique n'est aussi énorme qu'en Formule 1. Pour avoir du succès, le travail de chaque département doit être de première qualité. Notre objectif doit être de maintenir ce niveau. Je sens dans mon équipe une énorme volonté de renouer avec les formidables succès de l'an dernier".



Adrian Newey à propos de la RB20 : "Tu ne dois pas lâcher l'accélérateur un seul instant si tu veux garder une longueur d'avance. Vous devez examiner chaque domaine d'une voiture aussi performante et vous poser la question de savoir ce que nous pouvons améliorer. Nous pouvons constater que nous avons fait des progrès dans tous les domaines : Mécanique, dynamique du véhicule, aérodynamique".



"La question qui se pose maintenant est la suivante : est-ce que cela suffit pour être à nouveau devant ? Honnêtement, nous ne le savons pas non plus".



Pierre Waché : "Nous avons étudié de manière très approfondie les domaines dans lesquels nous pouvons tirer davantage d'une voiture à ailes moderne. Nous avons aussi longuement discuté avec les pilotes, car leur feedback sur les faiblesses de la voiture est fondamental. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur les points forts de la RB19 pour mettre sur les roues une voiture plus performante à tous les niveaux".





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint