Red Bull Racing RB20: gli avversari sono in ombra

Eccola, la RB20, la vettura della Red Bull Racing con cui si vincerà la settima Coppa Costruttori nel 2024, la vettura da corsa con cui Max Verstappen vuole diventare quattro volte campione del mondo.

Naturalmente, anche i rivali della Red Bull Racing nel campionato del mondo hanno seguito con attenzione la presentazione e le prime immagini della vettura. Probabilmente sono all'oscuro di tutto. Perché ovviamente la RBR non ha ancora svelato le carte il 15 febbraio per quanto riguarda le chicche tecniche della RB20.

Christian Horner, boss del team Red Bull Racing: "È un'evoluzione del modello di successo dello scorso anno, ma la gente vedrà che siamo stati piuttosto aggressivi con alcuni dettagli".

E questo potrebbe non riguardare solo i dettagli: È del tutto possibile che una scuderia innovativa come la Red Bull Racing possa trovare la soluzione di disporre l'aspirazione dei sidepod in verticale anziché in orizzontale, ad esempio. Diamo un'occhiata.



Dietro il successo delle auto da corsa Red Bull Racing c'è Adrian Newey, il miglior ingegnere di Formula 1 degli ultimi 30 anni. Il 65enne inglese inizia guardando indietro di un anno. "Avevamo una buona macchina nel 2022, il primo anno dell'era delle nuove wing car, con la quale siamo riusciti a vincere entrambi i titoli".



"Abbiamo poi lavorato su alcuni punti deboli della vettura e, con nostro enorme stupore, ci siamo resi conto a metà stagione di quanto fosse impressionante il vantaggio sui nostri avversari. Il resto è storia".



Il francese Pierre Waché, responsabile dell'ingegneria della Red Bull Racing, aggiunge: "In nessun altro sport la concorrenza tecnica è così agguerrita come in Formula 1. Per avere successo, il lavoro di ogni reparto deve essere di prim'ordine. Il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere questo livello. Percepisco un enorme desiderio nel mio team di costruire sui grandi successi dello scorso anno".



Adrian Newey sull'RB20: "Non si può togliere il piede dall'acceleratore se si vuole essere all'avanguardia. Bisogna esaminare criticamente ogni aspetto di una vettura di successo e chiedersi: cosa possiamo fare di meglio? Possiamo constatare che abbiamo ottenuto miglioramenti in tutte le aree: Meccanica, dinamica del veicolo, aerodinamica".



"Ora la domanda di tutte le domande è: è sufficiente per essere di nuovo in testa? Onestamente, non lo sappiamo nemmeno noi".



Pierre Waché: "Abbiamo analizzato a fondo le aree in cui possiamo ottenere di più da una moderna vettura ad ala. Abbiamo anche parlato a lungo con i piloti, perché il loro feedback sui punti deboli della vettura è fondamentale. Abbiamo quindi sfruttato i punti di forza della RB19 e messo sulle sue ruote una vettura più potente sotto ogni punto di vista".





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint