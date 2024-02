Red Bull Racing RB20: Os adversários estão no escuro

É isto, o RB20, o carro da Red Bull Racing com o qual a sétima Taça dos Construtores será conquistada em 2024, o carro de corrida com o qual Max Verstappen quer tornar-se tetracampeão mundial.

Naturalmente, os rivais da Red Bull Racing no campeonato mundial também têm estado atentos à revelação e às primeiras imagens do carro. Provavelmente, estão muito às escuras. Porque, como é óbvio, a RBR ainda não revelou, a 15 de fevereiro, quais as características técnicas do RB20.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner: "É uma evolução do modelo de sucesso do ano passado, mas as pessoas vão ver que fomos bastante agressivos com alguns dos detalhes".

E isso pode não estar apenas relacionado com os pormenores: É perfeitamente possível que uma equipa de competição inovadora como a Red Bull Racing consiga encontrar a solução de organizar a entrada de ar dos sidepods verticalmente em vez de horizontalmente, por exemplo. Vamos dar uma olhadela.



Por detrás do sucesso dos carros de corrida da Red Bull Racing está Adrian Newey, o melhor engenheiro de Fórmula 1 dos últimos 30 anos. O inglês de 65 anos começa por olhar para trás um ano. "Tínhamos um bom carro em 2022, o primeiro ano da nova era do carro-asa, com o qual conseguimos ganhar os dois títulos.



"Trabalhámos então em certas fraquezas do carro e, para nosso enorme espanto, apercebemo-nos a meio da época de como era impressionante a vantagem sobre os nossos adversários. O resto é história".



O francês Pierre Waché, Chefe de Engenharia da Red Bull Racing, acrescenta: "Em nenhum outro desporto a competição técnica é tão feroz como na Fórmula 1. Para sermos bem sucedidos, o trabalho de cada departamento tem de ser de primeira classe. O nosso objetivo tem de ser manter este nível. Consigo sentir um enorme desejo na minha equipa de construir sobre os grandes sucessos do ano passado."



Adrian Newey sobre o RB20: "Não se pode tirar o pé do acelerador se se quiser ficar à frente. Temos de olhar criticamente para todas as áreas de um carro tão bem sucedido e perguntar a nós próprios: o que podemos fazer melhor? Podemos ver que alcançámos melhorias em todas as áreas: Mecânica, dinâmica do veículo, aerodinâmica".



"Agora, a questão de todas as questões é: será suficiente para voltarmos a estar na frente? Honestamente, também não sabemos".



Pierre Waché: "Analisámos minuciosamente as áreas em que podemos tirar mais partido de um carro moderno com asa. Também falámos muito com os pilotos, porque o seu feedback sobre os pontos fracos do carro é fundamental. Em seguida, desenvolvemos os pontos fortes do RB19 e colocámos um carro mais potente nas suas rodas em todos os aspectos."





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint