Sergio Pérez (Red Bull Racing): Su plan para 2024

Red Bull Racing ganó 21 de las 22 carreras del campeonato del mundo en 2023. Max Verstappen fue el vencedor en 19 ocasiones, mientras que su compañero de equipo en RBR, Sergio Pérez, ganó dos veces, en los difíciles circuitos urbanos de Jeddah y Bakú.

"Checo" Pérez ha cimentado así su reputación de especialista en carreras de carretera: Conquistó cinco de sus seis victorias en GP entre muros y guardarraíles: Azerbaiyán 2021, Mónaco 2022, Singapur 2022, Arabia Saudí 2023, Azerbaiyán 2023. Excepción a la regla: su primera victoria en GP en Baréin en 2020.

Nadie puede endulzarlo: En el mejor coche de la temporada de GP 2023, el ahora 257 veces participante en GP debería haber mantenido al campeón Max Verstappen en vilo más a menudo. A pesar de que Pérez logró su objetivo para la temporada y permitió a Red Bull Racing tener a ambos pilotos en los dos primeros lugares del campeonato por primera vez.

El propio Pérez se ha marcado el siguiente objetivo para la temporada 2024: "Quiero mostrar un rendimiento superior de forma más consistente. Empecé bien la temporada, pero no fui capaz de mantener este nivel. Tengo que trabajar en ello. Las cosas volvieron a ir mejor hacia el final del año".



Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing: "Reconozco suficiente madurez y fuerza en Sergio Pérez para plantar cara a Verstappen. Otros pilotos antes de Checo fueron destrozados por Max. No es fácil mantenerse al lado de Verstappen. Con Max, simplemente no hay tregua y prácticamente no hay día malo".



"Pero Pérez tiene que acertar en la clasificación. Eso tiene que estar en el centro de sus esfuerzos, fue el talón de Aquiles de su temporada 2023. No necesitamos discutir su velocidad, y ha mostrado algunos Grandes Premios brillantes. Pero necesita clasificarse más adelante, estar más cerca de Max, ponerle más presión. Necesitamos actuaciones constantes de ambos pilotos".



El propio Sergio Pérez afirma: "He trabajado muy duro para entender la dirección de desarrollo que necesitamos tomar. La primera parte de la temporada 2023 fue muy buena, luego perdimos un poco el rumbo. A veces me faltaba confianza en el coche. Y tenemos que trabajar en ello en 2024".



"Quiero empezar la próxima temporada a un nivel alto y luego mantenerlo durante todo el año. Y si puedo hacerlo, entonces mi futuro está en Red Bull Racing más allá de 2024".





Presentaciones Fórmula 1

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint