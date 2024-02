Sergio Pérez (Red Bull Racing) : Son plan pour 2024

Sergio "Checo" Pérez a terminé deuxième du championnat du monde en 2023 derrière Max Verstappen. Pour 2024, le Mexicain de 34 ans a l'intention de gagner plus de courses et de tenir Max en haleine plus souvent.

En 2023, Red Bull Racing a remporté 21 des 22 manches du championnat du monde. Le vainqueur s'est appelé Max Verstappen à 19 reprises, son compagnon d'équipe RBR Sergio Pérez s'est imposé à deux reprises, sur les difficiles circuits urbains de Djeddah et de Bakou.

"Checo" Pérez a ainsi consolidé sa réputation de spécialiste des courses sur route : Il a conquis cinq des six victoires de GP entre murs et glissières de sécurité - Azerbaïdjan 2021, Monaco 2022, Singapour 2022, Arabie saoudite 2023, Azerbaïdjan 2023. Exception à la règle : sa première victoire de GP en 2020 à Bahreïn.

Personne ne peut faire de beaux discours : Dans la meilleure voiture de la saison GP 2023, celui qui a entre-temps participé à 257 GP aurait dû tenir plus souvent en haleine le champion Max Verstappen. Même si Pérez a atteint l'objectif de la saison et a permis à Red Bull Racing d'avoir pour la première fois ses deux pilotes dans les deux premiers rangs du championnat du monde.

Pérez lui-même s'est fixé des objectifs pour la saison 2024 à venir : "Je veux être plus constant dans mes performances de pointe. J'ai bien commencé la saison, mais je n'ai pas pu maintenir ce niveau. Je dois travailler sur ce point. Vers la fin de l'année, les choses se sont à nouveau améliorées".



Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull Racing : "Je reconnais en Sergio Pérez suffisamment de maturité et de force pour tenir tête à Verstappen. D'autres pilotes avant Checo se sont brisés contre Max. Il n'est pas facile d'exister à côté de Verstappen. Avec Max, il n'y a tout simplement pas de relâchement et pour ainsi dire pas de mauvais jour".



"Mais Pérez doit mettre en ordre sa performance en qualification. Cela doit être au centre de ses efforts, c'était le talon d'Achille de sa saison 2023. Nous n'avons pas à discuter de sa vitesse et il a montré quelques brillants Grands Prix. Mais il doit se qualifier plus haut, être plus proche de Max, lui mettre plus de pression. Nous avons besoin de performances de pointe constantes de la part des deux pilotes".



Sergio Pérez lui-même déclare : "J'ai travaillé très dur pour comprendre dans quelle direction de développement nous devions aller. La première partie de la saison 2023 a été très bonne, puis nous avons un peu perdu notre chemin. Parfois, je n'avais pas confiance en la voiture. Et c'est ce que nous devons travailler en 2024".



"Je veux commencer la saison à venir à un niveau élevé et le maintenir tout au long de l'année. Et si j'y parviens, alors mon avenir sera chez Red Bull Racing au-delà de 2024".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint