Sergio Pérez (Red Bull Racing): Il suo piano per il 2024

La Red Bull Racing ha vinto 21 delle 22 gare del campionato mondiale nel 2023. Max Verstappen ha vinto 19 volte, mentre il suo compagno di squadra RBR Sergio Pérez ha vinto due volte, sui difficili circuiti stradali di Jeddah e Baku.

"Checo" Pérez ha così consolidato la sua reputazione di specialista delle corse su strada: Ha conquistato cinque vittorie su sei GP tra muri e guard rail - Azerbaijan 2021, Monaco 2022, Singapore 2022, Arabia Saudita 2023, Azerbaijan 2023. Eccezione alla regola: la sua prima vittoria in un GP in Bahrain nel 2020.

Nessuno può indorare la pillola: Con la migliore vettura della stagione 2023, l'ormai 257 volte partecipante a un GP avrebbe dovuto tenere più spesso in sospeso il campione Max Verstappen. Anche se Pérez ha raggiunto il suo obiettivo stagionale e ha permesso alla Red Bull Racing di avere entrambi i piloti nei primi due posti del campionato per la prima volta.

Lo stesso Pérez si è posto il seguente obiettivo per la stagione 2024: "Voglio mostrare prestazioni di alto livello in modo più costante. Ho iniziato bene la stagione, ma non sono riuscito a mantenere questo livello. Devo lavorare su questo aspetto. Le cose sono andate meglio verso la fine dell'anno".



Christian Horner, Team Principal di Red Bull Racing: "Riconosco in Sergio Pérez una maturità e una forza sufficienti per tenere testa a Verstappen. Gli altri piloti prima di Checo sono stati spezzati da Max. Non è facile tenere testa a Verstappen. Con Max, non c'è mai un attimo di tregua e non c'è praticamente mai una giornata storta".



"Ma Pérez deve fare bene le sue prestazioni in qualifica. Questo deve essere al centro dei suoi sforzi, è stato il tallone d'Achille della sua stagione 2023. Non c'è bisogno di discutere la sua velocità, e ha mostrato alcuni Gran Premi brillanti. Ma deve qualificarsi più avanti, essere più vicino a Max, metterlo più sotto pressione. Abbiamo bisogno di prestazioni consistenti da parte di entrambi i piloti".



Lo stesso Sergio Pérez afferma: "Ho lavorato molto duramente per capire la direzione di sviluppo che dobbiamo prendere. La prima parte della stagione 2023 è stata molto buona, poi abbiamo perso un po' la strada. A volte mi mancava la fiducia nella vettura. Dobbiamo lavorare su questo aspetto nel 2024".



"Voglio iniziare la prossima stagione ad alto livello e mantenerlo per tutto l'anno. Se riuscirò a farlo, il mio futuro sarà con la Red Bull Racing anche dopo il 2024".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint