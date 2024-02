Sergio Pérez (Red Bull Racing): O seu plano para 2024

Sergio "Checo" Pérez terminou em segundo lugar no Campeonato do Mundo de 2023, atrás de Max Verstappen. Para 2024, o mexicano de 34 anos tem como objetivo vencer mais corridas e manter Max em alerta com mais frequência.

A Red Bull Racing venceu 21 das 22 corridas do campeonato do mundo em 2023. Max Verstappen foi o vencedor 19 vezes, enquanto o seu companheiro de equipa da RBR, Sergio Pérez, venceu duas vezes, nos difíceis circuitos de rua de Jeddah e Baku.

"Checo" Pérez cimentou assim a sua reputação de especialista em corridas de estrada: Conquistou cinco das seis vitórias em GP entre muros e barreiras de proteção - Azerbaijão 2021, Mónaco 2022, Singapura 2022, Arábia Saudita 2023, Azerbaijão 2023. Exceção à regra: a sua primeira vitória em GP no Bahrain em 2020.

Ninguém pode adoçar isso: No melhor carro da temporada de 2023, o agora 257 vezes participante do GP deveria ter mantido o campeão Max Verstappen em suspense com mais frequência. Mesmo assim, Pérez alcançou seu objetivo para a temporada e permitiu que a Red Bull Racing tivesse os dois pilotos nos dois primeiros lugares do campeonato pela primeira vez.

O próprio Pérez estabeleceu o seguinte objetivo para a época de 2024: "Quero mostrar desempenhos de topo de forma mais consistente. Comecei bem a época, mas não fui capaz de manter este nível. Tenho de trabalhar nesse sentido. As coisas voltaram a correr melhor no final do ano."



Christian Horner, Diretor de Equipa da Red Bull Racing: "Reconheço em Sergio Pérez maturidade e força suficientes para fazer frente a Verstappen. Outros pilotos antes do Checo foram ultrapassados pelo Max. Não é fácil aguentarmo-nos ao lado do Verstappen. Com o Max, simplesmente não há desistência e praticamente não há dias maus".



"Mas Pérez tem de ter um bom desempenho na qualificação. Isso tem de estar no centro dos seus esforços, foi o calcanhar de Aquiles da sua época de 2023. Não precisamos de discutir a sua velocidade, e ele mostrou alguns Grandes Prémios brilhantes. Mas ele precisa de se qualificar mais à frente, estar mais perto de Max, colocá-lo sob mais pressão. Precisamos de desempenhos de topo consistentes de ambos os pilotos".



O próprio Sergio Pérez afirma: "Trabalhei muito para compreender a direção de desenvolvimento que precisamos de tomar. A primeira parte da época de 2023 foi muito boa, mas depois perdemos um pouco o rumo. Por vezes, faltou-me confiança no carro. E temos de trabalhar nisso em 2024."



"Quero começar a próxima época a um nível elevado e mantê-lo ao longo do ano. E se conseguir fazer isso, então o meu futuro está na Red Bull Racing para além de 2024."





Apresentações da Fórmula 1

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint