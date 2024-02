Nico Hülkenberg: Cómo debe mejorar Haas

La misma imagen una y otra vez en la temporada de GP de 2023: A partir de una buena posición, a menudo empezando entre los diez primeros, Nico Hülkenberg fue devuelto - el desgaste de los neumáticos en el coche de carreras Haas fue mayor que en cualquier otro coche de GP, Hülkenberg y su compañero de establo danés Kevin Magnussen lucharon como un boxeador con una mano atada a la espalda.

En vísperas de su decimotercera temporada de GP, Hülkenberg, 203 veces participante en GP, empieza hablando del mayor cambio en Haas: Günther Steiner, director del equipo durante muchos años, ya no tiene contrato, y el ingeniero jefe Ayao Komatsu ha tomado el relevo.

Hülki afirma: "Me llevo bien con Ayao, ya trabajamos juntos en 2023. Es un gran cambio en Haas, pero me parece interesante. Otras escuderías han seguido un camino similar y han convertido a técnicos formados en jefes de equipo, y eso ha funcionado bien allí. Ayao aporta mucha experiencia, tengo buenas sensaciones".

"La temporada 2023 fue larga, la 2024 lo será aún más, pero eso no me preocupa. Nos estamos manteniendo en plena forma para ello. Después de la final del Campeonato del Mundo en Abu Dhabi, me tomé dos semanas de descanso para relajarme y reunirme con la familia y los amigos. Pero viajamos tanto en una temporada de GP que quería dar prioridad a pasar tiempo en casa."



"Para 2024, obviamente espero que nos afecte menos el desgaste de los neumáticos en particular. Si queremos mostrar mejores carreras, entonces tenemos que controlar eso. El nuevo coche de carreras tiene buena pinta. Creemos que hemos mejorado muchas áreas, pero a estas alturas del año siempre es lo mismo, nadie sabe a dónde nos llevará en términos de competitividad."



Lo que satisface al séptimo clasificado de 2018: "El trabajo con mi compañero Kevin Magnussen está yendo extremadamente bien. Nos impulsamos mutuamente, pero sin disputas entre nosotros. Los dos hemos madurado un poco y estamos en una situación similar en lo que respecta a la familia. Además, los dos estuvimos fuera de la Fórmula 1 durante un tiempo y ahora hemos vuelto. Estamos de acuerdo en lo que queremos del coche de carreras y la cooperación no podría ser mejor."



"Mi objetivo para 2024 es disfrutar de mi trabajo, porque solo cuando te sientes cómodo y feliz como piloto puedes rendir al máximo. En 2023 estuvimos muy bien en clasificación unas cuantas veces, queremos seguir así, pero luego queremos convertir esa buena posición de salida en puntos."





Presentaciones de la Fórmula 1

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint