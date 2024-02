Nico Hülkenberg : comment Haas doit s'améliorer

Une fois ou l'autre, la même situation s'est présentée lors de la saison GP 2023 : Nico Hülkenberg a été relégué d'une bonne position, souvent avec une place dans le top 10 sur la grille de départ - l'usure des pneus de la voiture de course Haas était plus élevée que sur n'importe quelle autre voiture de GP, Hülkenberg et son coéquipier d'écurie danois Kevin Magnussen se sont battus comme un boxeur à qui on aurait attaché une main dans le dos.

Avant sa treizième saison en GP, Hülkenberg, qui a participé à 203 GP, parle d'abord du plus grand changement chez Haas : le chef d'équipe de longue date Günther Steiner n'a plus reçu de contrat, l'ingénieur en chef Ayao Komatsu a pris sa place.

Hülki déclare : "Je m'entends bien avec Ayao, nous avons déjà travaillé ensemble en 2023. C'est un grand changement chez Haas, mais je trouve cela intéressant. D'autres écuries ont suivi une voie comparable et ont fait de techniciens qualifiés des chefs d'équipe, et cela a bien fonctionné là-bas. Ayao apporte une grande expertise, j'ai un bon sentiment".

"La saison 2023 a été longue, la saison 2024 le sera encore plus, mais cela ne me dérange pas. C'est pour cela que nous nous maintenons en pleine forme. Après la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, j'ai pris deux semaines pour me détendre et retrouver ma famille et mes amis. Mais nous voyageons tellement pendant une saison de GP que je voulais passer du temps à la maison en priorité".



"Pour 2024, j'espère bien sûr que nous serons moins affectés, surtout en ce qui concerne l'usure des pneus. Si nous voulons montrer de meilleures courses, nous devons maîtriser cela. La nouvelle voiture de course a l'air bien. Nous pensons que nous avons amélioré de nombreux domaines, mais à ce stade de l'année, c'est toujours la même chose - personne ne sait où cela nous mènera en termes de compétitivité".



Ce qui réjouit le septième du championnat du monde 2018 : "Le travail avec mon coéquipier d'écurie Kevin Magnussen se déroule à merveille. Nous nous poussons l'un l'autre, mais sans qu'il n'y ait de mésentente entre nous. Nous sommes tous les deux devenus un peu plus mûrs et nous sommes dans une situation comparable en ce qui concerne la famille. Nous avons aussi tous les deux quitté la Formule 1 pendant une courte période et nous y sommes maintenant revenus. Nous sommes d'accord sur ce que nous voulons de la voiture de course et la coopération ne pourrait pas être meilleure".



"Mon objectif pour 2024 est d'être heureux dans mon travail, car ce n'est que lorsque tu te sens bien et heureux en tant que pilote que tu peux donner le meilleur de toi-même. En 2023, nous avons été très performants à plusieurs reprises lors des qualifications, nous voulons conserver cela, mais ensuite nous voulons transformer cette bonne position de départ en points".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint