Nico Hülkenberg: come deve migliorare la Haas

Lo stesso quadro si ripete nella stagione 2023 del GP: Da una buona posizione, spesso partendo tra i primi dieci, Nico Hülkenberg si è visto respingere - l'usura degli pneumatici sulla vettura da corsa Haas era superiore a quella di qualsiasi altra vettura da GP, Hülkenberg e il suo compagno di scuderia danese Kevin Magnussen hanno lottato come un pugile con una mano legata dietro la schiena.

In vista del suo tredicesimo GP stagionale, Hülkenberg, che ha partecipato 203 volte a un GP, inizia parlando del più grande cambiamento alla Haas: il team principal di lunga data Günther Steiner non ha più un contratto e il capo ingegnere Ayao Komatsu ha preso il suo posto.

Hülki dice: "Mi trovo bene con Ayao, abbiamo già lavorato insieme nel 2023. È un grande cambiamento per la Haas, ma lo trovo interessante. Altre scuderie hanno seguito una strada simile, trasformando tecnici preparati in capi squadra, e questo ha funzionato bene. Ayao porta con sé molta esperienza, ho una buona sensazione".

"La stagione 2023 è stata lunga, quella 2024 lo sarà ancora di più, ma questo non mi preoccupa. Ci stiamo tenendo in forma per questo. Dopo la finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi, mi sono preso due settimane di riposo per rilassarmi e incontrare la famiglia e gli amici. Ma viaggiamo così tanto in una stagione di GP che ho voluto dare la priorità al tempo trascorso a casa".



"Per il 2024, ovviamente, spero che l'usura degli pneumatici sia meno importante. Se vogliamo fare delle gare migliori, dobbiamo riuscire a risolvere questo problema. La nuova macchina da corsa sembra buona. Pensiamo di aver migliorato molte aree, ma a questo punto dell'anno è sempre la stessa cosa: nessuno sa dove porterà in termini di competitività".



Cosa piace al settimo pilota del 2018: "Il lavoro con il mio compagno di squadra Kevin Magnussen sta andando molto bene. Ci guidiamo l'un l'altro, ma senza battibecchi tra di noi. Siamo entrambi maturati un po' e ci troviamo in una situazione simile per quanto riguarda la famiglia. Inoltre, siamo stati entrambi fuori dalla Formula 1 per un breve periodo e ora siamo tornati. Siamo d'accordo su ciò che vogliamo dalla macchina da corsa e la collaborazione non potrebbe essere migliore".



"Il mio obiettivo per il 2024 è quello di godermi il mio lavoro, perché solo quando ti senti a tuo agio e felice come pilota puoi dare il meglio di te. Nel 2023 siamo stati molto bravi nelle qualifiche, vogliamo continuare così, ma poi vogliamo trasformare questa buona posizione di partenza in punti".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint