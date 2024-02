Nico Hülkenberg: Como é que a Haas tem de melhorar

A mesma imagem repetidamente na temporada de GP de 2023: De uma boa posição, muitas vezes começando entre os dez primeiros, Nico Hülkenberg foi devolvido - o desgaste dos pneus no carro de corrida Haas foi maior do que em qualquer outro carro de GP, Hülkenberg e seu companheiro de estábulo dinamarquês Kevin Magnussen lutaram como um boxeador com uma mão amarrada atrás das costas.

Antes da sua décima terceira temporada de GP, Hülkenberg, que já participou 203 vezes em GP, começa por falar da maior mudança na Haas: o diretor de equipa de longa data, Günther Steiner, já não tem contrato e o engenheiro-chefe Ayao Komatsu assumiu o comando.

Hülki diz: "Dou-me bem com o Ayao, já trabalhámos juntos em 2023. Esta é uma grande mudança na Haas, mas acho-a interessante. Outras equipas de corrida seguiram um caminho semelhante e transformaram técnicos formados em chefes de equipa, o que funcionou bem. Ayao traz consigo muita experiência, tenho um bom pressentimento."

"A época de 2023 foi longa, a época de 2024 será ainda mais longa, mas isso não me incomoda. Estamos a manter-nos em boa forma para isso. Depois da final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, tirei duas semanas de férias para relaxar e encontrar-me com a família e os amigos. Mas viajamos tanto numa época de GP que quis dar prioridade a passar tempo em casa."



"Para 2024, espero obviamente que sejamos menos afectados pelo desgaste dos pneus, em particular. Se quisermos fazer melhores corridas, temos de controlar isso. O novo carro de corrida tem bom aspeto. Pensamos que melhorámos em muitas áreas, mas nesta altura do ano é sempre a mesma coisa - ninguém sabe onde isso vai dar em termos de competitividade."



O que agrada ao sétimo classificado de 2018: "O trabalho com o meu companheiro de equipa Kevin Magnussen está a correr muito bem. Estamos a trabalhar um com o outro, mas sem qualquer discussão entre nós. Ambos amadurecemos um pouco e estamos numa situação semelhante no que diz respeito à família. Também estivemos ambos fora da Fórmula 1 durante um curto período de tempo e agora estamos de volta. Estamos de acordo sobre o que queremos do carro de corrida e a cooperação não podia ser melhor."



"O meu objetivo para 2024 é desfrutar do meu trabalho, porque só quando nos sentimos confortáveis e felizes como pilotos é que podemos dar o nosso melhor. Fomos muito bons na qualificação algumas vezes em 2023, queremos continuar assim, mas depois queremos transformar essa boa posição de partida em pontos."





Apresentações da Fórmula 1

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrain





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint