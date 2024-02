Carlos Sainz: Así reacciona al orden estable de Ferrari

Por supuesto, un piloto de Fórmula 1 tiene que ser ante todo egoísta. De lo contrario, estos animales alfa del automovilismo no habrían llegado tan lejos. Pero hay situaciones de carrera en las que un piloto tiene que ponerse al servicio de su equipo, a regañadientes o no.

El campeón del mundo de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, señalaba recientemente: "Ahora que está claro que Lewis Hamilton se unirá a Ferrari para la temporada 2025 y que Carlos Sainz tendrá que dejar paso, el español no tiene nada que perder. Le puede importar todo contra Charles Leclerc".

"Sainz tendrá cero interés en ponerse al servicio de Ferrari. Le importa un bledo lo que quieran de él. Lo único que quiere ahora es exhibirse. Tiene que rendir bien para ser atractivo para otros equipos en 2025, y obviamente intentará dejar atrás a Leclerc."

Pero, ¿cómo lo ve el propio Carlos Sainz? ¿Cómo reaccionará ante una posible orden estable desde el puesto de mando de Ferrari?



El madrileño de 29 años responde: "Siempre he sido un jugador de equipo. Todo el mundo en la Fórmula 1 lo sabe. Siempre he tenido un comportamiento ejemplar. En otras palabras: por supuesto que ayudaré a Charles si eso es lo que se me pide. Pero, por otro lado, también espero que Leclerc me ayude cuando esté luchando por el título mundial."



"Me esperan años importantes. Al igual que Ferrari, quiero encontrar un buen entorno para continuar mi carrera con éxito. Me tomaré mi tiempo para analizar todas las opciones y luego tomaré una decisión que me haga feliz. Por supuesto, quiero pilotar para una escudería competitiva y ganar más carreras".



Sainz mantiene una buena relación con el antiguo director del equipo, Andreas Seidl, desde que empezó a trabajar para McLaren. Ahora Seidl, de Passau, es director general de Sauber y está preparando a la escudería suiza para la entrada de Audi en la Fórmula 1 en 2026. Carlos Sainz está naturalmente en la lista de posibles candidatos para 2025.



Quizás Sainz tenga entonces como compañero de cuadra a un piloto con el que ya trabajó en 2017/2018, entonces en Renault: Nico Hülkenberg.





