Carlos Sainz : comment il réagit à l'ordre de l'écurie Ferrari

Bien sûr, un pilote de Formule 1 doit avant tout être égoïste. Sinon, ces animaux alpha du sport automobile ne seraient pas allés aussi loin. Mais il y a des situations de course où un pilote doit se mettre au service de son équipe, avec ou sans grincements de dents.

Récemment, le champion du monde de Formule 1 Jacques Villeneuve a fait remarquer : "Maintenant qu'il est clair que Lewis Hamilton rejoindra Ferrari en 2025 et que Carlos Sainz devra s'effacer, l'Espagnol n'a plus rien à perdre. Il peut se foutre de tout contre Charles Leclerc".

"Sainz n'aura aucun intérêt à se mettre au service de Ferrari. Ce qu'ils veulent de lui, il n'en a rien à faire. Tout ce qu'il cherche maintenant, c'est à se mettre en valeur. Il doit faire de bonnes performances pour être attractif pour les autres équipes en 2025, et il essaiera bien sûr de dépasser Leclerc".

Mais comment Carlos Sainz voit-il les choses lui-même ? Comment réagira-t-il à une éventuelle commande d'écurie de la part du comité de direction de Ferrari ?



Le Madrilène de 29 ans répond : "J'ai toujours été un joueur d'équipe. Tout le monde le sait en Formule 1. Je me suis toujours comporté de manière exemplaire. En d'autres termes, je vais bien sûr aider Charles si on me le demande. Mais d'un autre côté, j'attends aussi de Leclerc qu'il m'aide si je me bats pour le titre mondial".



"Des années importantes m'attendent. Comme chez Ferrari, je veux trouver un bon environnement pour poursuivre ma carrière avec succès. J'examinerai tranquillement toutes les possibilités et je choisirai de manière à être heureux de ma décision. Bien sûr, je veux courir pour une écurie compétitive et continuer à gagner des courses".



Depuis que Sainz a travaillé chez McLaren avec Andreas Seidl, le chef d'équipe de l'époque, les deux hommes ont entretenu de bonnes relations. Aujourd'hui, Seidl, originaire de Passau, est directeur général de Sauber et prépare l'écurie suisse à l'arrivée d'Audi en Formule 1 en 2026. Bien entendu, Carlos Sainz figure sur la liste des possibles, déjà pour 2025.



Peut-être Sainz aura-t-il alors pour compagnon d'écurie un pilote avec lequel il a déjà travaillé en 2017/2018, à l'époque chez Renault - Nico Hülkenberg.





