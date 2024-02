Carlos Sainz: ecco come reagisce all'ordine di scuderia della Ferrari

Naturalmente, un pilota di Formula 1 deve essere soprattutto egoista. Altrimenti questi animali alfa del motorsport non sarebbero arrivati fino a questo punto. Ma ci sono situazioni di gara in cui un pilota deve mettersi al servizio della sua squadra, a malincuore o meno.

Il campione del mondo di Formula 1 Jacques Villeneuve ha recentemente sottolineato: "Ora che è chiaro che Lewis Hamilton si unirà alla Ferrari per la stagione 2025 e Carlos Sainz dovrà fare strada, lo spagnolo non ha nulla da perdere. Può fregarsene di tutto contro Charles Leclerc".

"Sainz non avrà alcun interesse a mettersi al servizio della Ferrari. Non gliene può fregare di meno di quello che vogliono da lui. Ora vuole solo mettersi in mostra. Deve ottenere buoni risultati per essere attraente per le altre squadre nel 2025, e ovviamente cercherà di lasciarsi Leclerc alle spalle".

Ma come la vede Carlos Sainz? Come reagirà a un eventuale ordine di scuderia dalla postazione di comando della Ferrari?



Il 29enne madrileno risponde: "Sono sempre stato un giocatore di squadra. Tutti in Formula 1 lo sanno. Mi sono sempre comportato in modo esemplare. In altre parole, ovviamente aiuterò Charles se mi viene chiesto di farlo. Ma d'altra parte, mi aspetto anche che Leclerc mi aiuti quando lotterò per il titolo mondiale".



"Ci sono anni importanti davanti a me. Come la Ferrari, voglio trovare un buon ambiente per continuare la mia carriera con successo. Mi prenderò il tempo necessario per esaminare tutte le opzioni e poi fare una scelta che mi renda felice. Naturalmente, voglio guidare per una squadra competitiva e vincere altre gare".



Sainz ha avuto un buon rapporto con l'ex team principal Andreas Seidl da quando ha iniziato a lavorare per la McLaren. Ora Seidl, originario di Passau, è amministratore delegato della Sauber e sta preparando la scuderia svizzera per l'ingresso dell'Audi in Formula 1 nel 2026. Carlos Sainz è naturalmente nella lista dei possibili candidati per il 2025.



Forse Sainz avrà come compagno di scuderia un pilota con cui ha già lavorato nel 2017/2018, all'epoca alla Renault: Nico Hülkenberg.





