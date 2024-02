Carlos Sainz: Como é que ele reage à ordem estável da Ferrari

É claro que um piloto de Fórmula 1 tem de ser, antes de mais, egoísta. Caso contrário, estes animais alfa do desporto automóvel não teriam chegado tão longe. Mas há situações de corrida em que um piloto tem de se colocar ao serviço da sua equipa, a contragosto ou não.

O campeão do mundo de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, salientou recentemente: "Agora que é claro que Lewis Hamilton vai juntar-se à Ferrari para a época de 2025 e que Carlos Sainz terá de abrir caminho, o espanhol não tem nada a perder. Ele pode dar a mínima para qualquer coisa contra Charles Leclerc".

"Sainz não terá qualquer interesse em colocar-se ao serviço da Ferrari. Ele não está nem aí para o que eles querem dele. Tudo o que ele quer agora é exibir-se. Ele tem que ter um bom desempenho para ser atraente para outras equipes em 2025, e ele obviamente tentará deixar Leclerc para trás."

Mas como é que o próprio Carlos Sainz vê a situação? Como é que ele vai reagir a uma possível ordem estável vinda do posto de comando da Ferrari?



O madrileno de 29 anos responde: "Sempre fui um jogador de equipa. Toda a gente na Fórmula 1 sabe disso. Sempre me comportei de forma exemplar. Por outras palavras, é claro que ajudarei o Charles se for isso que me for pedido. Mas, por outro lado, também espero que Leclerc me ajude quando eu estiver a lutar pelo título mundial."



"Tenho anos importantes pela frente. Tal como a Ferrari, quero encontrar um bom ambiente para continuar a minha carreira com sucesso. Vou analisar todas as opções e fazer uma escolha que me faça feliz. Claro que quero pilotar para uma equipa competitiva e ganhar mais corridas".



Sainz tem uma boa relação com o antigo chefe de equipa Andreas Seidl desde que este começou a trabalhar para a McLaren. Agora, Seidl, natural de Passau, é diretor-geral da Sauber e está a preparar a equipa suíça para a entrada da Audi na Fórmula 1 em 2026. Carlos Sainz está naturalmente na lista de possíveis candidatos para 2025.



Talvez Sainz tenha então um piloto como companheiro de estábulo com quem já trabalhou em 2017/2018, na altura na Renault - Nico Hülkenberg.





