Max Verstappen: Por qué es cada vez más fuerte

Max Verstappen y Lando Norris son amigos, lo que hizo que algunas de las declaraciones del piloto de McLaren a finales de enero fueran aún más sorprendentes. Lando Norris dijo: "Para mí, Max ya es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Creo que lo ha demostrado suficientemente. Se siente muy cómodo en su equipo, todo está construido a su alrededor".

"Sería difícil para cualquier piloto desafiar a Verstappen, incluso al Max que vimos hace solo unos años. Pero no creo que se trate de si tienes miedo de conducir junto a él. No creo que yo, por ejemplo, tenga que temer ninguna comparación. Pero la cuestión es si puedes desafiar a alguien desde el principio y si te sientes cómodo haciéndolo. Y creo que todos los pilotos responden a esa pregunta con un no cuando se trata de Max".

El inglés explica: "Lleva tiempo adaptarse y crear las condiciones adecuadas en un equipo de carreras. Si quieres ganar contra el mejor piloto del mundo, no es lo mejor unirte al equipo de Verstappen, eso realmente no sería un movimiento inteligente."

A Max Verstappen le preguntaron sobre esto durante la presentación del nuevo Red Bull Racing RB20. El 54 veces ganador de un GP dice de sí mismo: "Si comparo al Max Verstappen de 2020 con el Max Verstappen de hoy, entonces me he vuelto más tranquilo y experimentado. Eso sin duda puede marcar la diferencia en la lucha por el título de campeón del mundo."

"Me parecería emocionante luchar contra el Max de 2020. Porque me gustan los retos y creo que es genial competir contra los mejores pilotos del mundo. No puedo ver entre bastidores en McLaren, así que no estoy seguro de cómo se maneja todo allí."



"Ahora tengo 26 años y no creo que sea el mejor Max Verstappen posible todavía. Siempre aprendes algo, incluso cuando tienes 40 años".





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint