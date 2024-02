Max Verstappen est en pleine forme : Pourquoi il devient de plus en plus fort

Max Verstappen et Lando Norris sont amis, et certaines déclarations du pilote McLaren fin janvier ont d'autant plus étonné. Lando Norris déclarait : "Pour moi, Max est déjà le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Je pense qu'il l'a suffisamment prouvé. Il se sent très bien dans son équipe, tout est construit autour de lui".

"Il serait difficile pour n'importe quel pilote de défier Verstappen, même pour le Max que nous avons vu il y a quelques années. Mais je ne pense pas que la question soit de savoir si l'on a peur de rouler à ses côtés. Je ne pense pas, par exemple, que je doive craindre une quelconque comparaison. Mais la question est de savoir si tu peux défier quelqu'un dès le début et si tu te sens à l'aise. Et je pense que chaque pilote répond à cette question par la négative en ce qui concerne Max".

L'Anglais justifie ainsi sa position : "Il faut du temps pour s'adapter et créer les bonnes conditions dans une écurie. Si tu veux gagner contre le meilleur pilote du monde, ce n'est pas la meilleure chose à faire que d'aller dans l'équipe de Verstappen, ce ne serait vraiment pas un geste intelligent".

Dans le cadre de la présentation de la nouvelle Red Bull Racing RB20, Max Verstappen a été interrogé à ce sujet. Le vainqueur de 54 GP dit de lui-même : "Si je compare le Max Verstappen de 2020 à celui d'aujourd'hui, je suis devenu plus calme et plus expérimenté. Cela peut tout à fait faire la différence dans la lutte pour un titre de champion du monde".

"Je trouverais passionnant de me battre contre le Max de 2020. Parce que j'aime les défis et je trouve ça cool de me battre contre les meilleurs pilotes du monde. Je ne peux pas jeter un coup d'œil en coulisses chez McLaren, donc je ne sais pas vraiment comment tout cela est géré".



"J'ai maintenant 26 ans et je pense que je ne suis pas encore le meilleur Max Verstappen possible. On apprend toujours quelque chose de plus, même à 40 ans".





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint