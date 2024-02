Max Verstappen: Perché sta diventando sempre più forte

Max Verstappen e Lando Norris sono amici, il che ha reso ancora più sorprendenti alcune dichiarazioni del pilota della McLaren alla fine di gennaio. Lando Norris ha dichiarato: "Per me Max è già il miglior pilota della storia della Formula 1. Penso che lo abbia dimostrato a sufficienza. Si sente molto a suo agio nella sua squadra, tutto è costruito intorno a lui".

"Sarebbe difficile per qualsiasi pilota sfidare Verstappen, anche per il Max che abbiamo visto solo pochi anni fa. Ma non credo che si tratti di avere paura di guidare al suo fianco. Io, ad esempio, non credo di dover temere alcun confronto. La questione è se si può sfidare qualcuno fin dall'inizio e se ci si sente a proprio agio nel farlo. E credo che ogni pilota risponda a questa domanda con un no quando si tratta di Max".

L'inglese spiega: "Ci vuole tempo per adattarsi e per creare le giuste condizioni in una squadra corse. Se si vuole vincere contro il miglior pilota del mondo, non è la cosa migliore unirsi al team di Verstappen, non sarebbe davvero una mossa intelligente".

Max Verstappen è stato interrogato su questo punto durante la presentazione della nuova Red Bull Racing RB20. Il 54 volte vincitore di un GP dice di sé: "Se confronto il Max Verstappen del 2020 con il Max Verstappen di oggi, sono diventato più calmo e più esperto. Questo può sicuramente fare la differenza nella lotta per il titolo mondiale".

"Troverei eccitante lottare contro il Max del 2020. Perché mi piacciono le sfide e penso che sia bello competere contro i migliori piloti del mondo. Non posso vedere il dietro le quinte della McLaren, quindi non sono sicuro di come venga gestito il tutto".



"Ho 26 anni e non credo di essere ancora il miglior Max Verstappen possibile. Si impara sempre qualcosa, anche a 40 anni".





