Max Verstappen: Porque é que ele está a ficar cada vez mais forte

Max Verstappen e Lando Norris são amigos, o que tornou algumas das declarações do piloto da McLaren no final de janeiro ainda mais surpreendentes. Lando Norris disse: "Para mim, Max já é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Acho que ele já provou isso o suficiente. Ele sente-se muito confortável na sua equipa, tudo está construído à sua volta".

"Seria difícil para qualquer piloto desafiar Verstappen - mesmo o Max que vimos há apenas alguns anos. Mas acho que não se trata de ter medo de pilotar ao lado dele. Não acho que eu, por exemplo, tenha que temer qualquer comparação. Mas a questão é se podemos desafiar alguém desde o início e se nos sentimos confortáveis a fazê-lo. E acho que todos os pilotos respondem a essa pergunta com um não quando se trata de Max".

O inglês explica: "É preciso tempo para se adaptar e para criar as condições certas numa equipa de corridas. Se quisermos ganhar contra o melhor piloto do mundo, não é a melhor coisa juntarmo-nos à equipa de Verstappen, não seria uma jogada inteligente".

Max Verstappen foi questionado sobre este assunto durante a apresentação do novo RB20 da Red Bull Racing. O 54 vezes vencedor de um GP diz sobre si próprio: "Se comparar o Max Verstappen de 2020 com o Max Verstappen de hoje, então tornei-me mais calmo e mais experiente. Isso pode definitivamente fazer a diferença na luta pelo título de campeão do mundo".

"Seria emocionante lutar contra o Max de 2020. Porque gosto de desafios e acho que é fixe competir contra os melhores pilotos do mundo. Não consigo ver os bastidores da McLaren, por isso não tenho a certeza de como tudo se processa lá."



"Tenho 26 anos e acho que ainda não sou o melhor Max Verstappen possível. Aprende-se sempre alguma coisa, mesmo quando se tem 40 anos."





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint