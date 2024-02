Nouvelle énigme Racing-Rarity : Courageux et rapide

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : nous voyons la voiture de course d'endurance de type Alpine A64, qui a été engagée avec le Français Roger de Lageneste et l'Irlandais Henry Morrogh aux 24 heures du Mans 1964, a pris la 17e place du classement général, a gagné sa catégorie et a en outre remporté la victoire au classement de l'indice d'efficacité thermique.

Nous avons choisi cette image la semaine dernière pour quatre raisons : Tout d'abord, cela fait 60 ans que De Lageneste/Morrogh a couru avec succès cette année ; deuxièmement, la semaine dernière, Alpine a présenté le bolide GP et la voiture de course d'endurance pour 2024 ; troisièmement, c'est tout simplement une voiture de course élégante ; et quatrièmement, c'est une belle occasion d'examiner à nouveau la question - pourquoi Alpine s'appelle-t-elle Alpine ?

L'appellation remonte au fondateur de l'entreprise, Jean Rédélé (1922-2007), originaire de Dieppe dans le nord-ouest de la France, qui était alors le plus jeune concessionnaire Renault. Il participait à des rallyes avec des voitures Renault et lorsqu'il remporta la Coupe des Alpes en 1954, l'inspiration lui vint de baptiser sa propre entreprise de véhicules sportifs Alpine à partir de 1955. La première voiture était une Alpine A106, technique Renault 4V avec une carrosserie en fibre de verre.



Les véhicules Alpine ont été utilisés avec succès dans les courses d'endurance et les rallyes. Au début des années 1970, Alpine est devenue championne du monde des rallyes avec le légendaire modèle A110.



L'équipe s'est développée dans les formules 3 et 2, avec des moteurs du partenaire Renault, Jean-Pierre Jabouille est devenu champion d'Europe de Formule 2 en 1976. Alpine a construit pour Renault et avec l'excellent pilote d'essai Jabouille le premier véhicule d'essai pour la Formule 1 avec un moteur turbo de 1,5 litre de Renault, l'A500. A partir de 1977, Renault a fait son apparition dans le championnat du monde de Formule 1, avec le modèle RS01.



En 1976, le département sport d'Alpine devint Renault Sport, et fin 1995, la production de voitures de route Alpine fut suspendue.



Environ vingt ans plus tard, Renault a sorti la marque de la naphtaline et a présenté une nouvelle interprétation de la célèbre Alpine A110.



En janvier 2021, Renault a annoncé que Renault Sport redeviendrait Alpine. C'est sous ce nom que Renault participe au championnat du monde de Formule 1 depuis le début de l'année 2021. En mars de la même année, le groupe a annoncé son retour dans le sport d'endurance avec Alpine, avec des châssis fabriqués chez Oreca et des moteurs provenant de l'usine de moteurs de course de Viry-Châtillon, où sont également construits les groupes propulseurs de Formule 1.



Retour au Mans en 1964. Roger de Lageneste était un Français né à Genève en 1929 et le neveu de Jean-Pierre Peugeot (directeur de la société du même nom). De Lageneste s'est fait un nom en tant que pilote de rallye, au volant d'une Peugeot bien sûr, et s'est spécialisé dans les compétitions d'endurance. En 1960, il est devenu champion de France des rallyes.



Plus tard, il a été engagé comme pilote d'usine par Abarth, puis par Alpine. Il a participé à six reprises aux 24 heures du Mans. En 1966, il a terminé quatrième au classement général avec Alpine. Il est décédé à l'âge de 87 ans en 2017 à Genthod, au bord du lac Léman.



Son compagnon d'écurie de l'époque, Henry Morrogh, originaire de Clonakilty (Irlande), a gagné ses galons de pilote en participant à des courses de moto et de rallye, et Alpine a fait venir ce pilote fiable dans son équipe d'usine.



Une fois sa carrière de pilote terminée, l'Irlandais a fondé la Henry Morrogh Racing School, d'où sont sortis des pilotes comme Elio de Angelis, Eddie Cheever, Andrea de Cesaris, Piercarlo Ghinzani, Emanuele Pirro ou Jacques Villeneuve.



Morrogh est décédé en août 2023 à l'âge de 92 ans dans son pays d'adoption, l'Italie.



Voici donc la nouvelle énigme : ce pilote n'a jamais réussi à percer en Formule 1, mais il s'est forgé une réputation de pilote audacieux, rapide et fiable aux États-Unis.



Participez vous aussi ! Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est fixée au dimanche de la semaine en cours, à minuit.