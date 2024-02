Nuovo rompicapo Rarità da corsa: Coraggioso e veloce

Ogni settimana presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport, di solito proveniente dagli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT. La procedura è molto semplice: diteci chi riconoscete, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.

La soluzione corretta dell'ultima volta: vediamo l'auto da corsa di durata Alpine A64 che partecipò alla 24 Ore di Le Mans del 1964 con il francese Roger de Lageneste e l'irlandese Henry Morrogh, si classificò al 17° posto assoluto, vinse la sua classe e vinse anche l'indice di efficienza termica.

Abbiamo scelto questa foto la scorsa settimana per quattro motivi: Primo, sono passati 60 anni dal successo di De Lageneste/Morrogh di quest'anno; secondo, la scorsa settimana Alpine ha presentato l'auto da GP e l'auto da corsa di durata per il 2024; terzo, è semplicemente un'auto da corsa elegante; quarto, è una bella opportunità per esplorare ancora una volta la domanda: perché Alpine si chiama Alpine?

Il nome risale al fondatore dell'azienda Jean Rédélé (1922-2007) di Dieppe, nel nord-ovest della Francia, all'epoca il più giovane concessionario Renault. Egli partecipava ai rally con auto Renault e, quando vinse la Coupe des Alpes nel 1954, fu ispirato a chiamare la propria azienda di veicoli sportivi Alpine a partire dal 1955. La prima auto fu una Alpine A106, con tecnologia Renault 4V e carrozzeria in vetroresina.



Le auto Alpine furono utilizzate con successo nelle gare di endurance e di rally e all'inizio degli anni '70 Alpine divenne campione del mondo di rally con il leggendario modello A110.



Il team si espanse nelle Formule 3 e 2, con i motori del partner Renault; Jean-Pierre Jabouille divenne campione europeo di Formula 2 nel 1976. Alpine costruì il primo veicolo di prova per la Formula 1 con un motore turbo da 1,5 litri di Renault, la A500, per Renault e con l'eccellente collaudatore Jabouille. Renault entrò nel Campionato del Mondo di Formula 1 nel 1977 con il modello RS01.



Nel 1976, la divisione sportiva Alpine divenne Renault Sport e la produzione di auto stradali Alpine fu sospesa alla fine del 1995.



Circa vent'anni dopo, Renault ha fatto uscire il marchio dalla naftalina e ha presentato una nuova interpretazione della fortunata Alpine A110.



Nel gennaio 2021, Renault ha annunciato che Renault Sport sarebbe tornata a essere Alpine. Dall'inizio del 2021 Renault gareggia con questo nome nel Campionato del Mondo di Formula 1 e, nel marzo dello stesso anno, il Gruppo ha annunciato il ritorno alle gare di durata con Alpine, con telai costruiti all'Oreca e motori provenienti dalla fabbrica di motori da corsa di Viry-Châtillon, dove vengono costruite anche le unità motrici di Formula 1.



Torniamo a Le Mans 1964: Roger de Lageneste era un francese nato a Ginevra nel 1929 e nipote di Jean-Pierre Peugeot (direttore dell'omonima azienda). De Lageneste si fece conoscere come pilota di rally, naturalmente a bordo di una Peugeot, e si specializzò nelle competizioni a lunga distanza. Nel 1960 divenne campione francese di rally.



Negli anni successivi, fu assunto come pilota ufficiale dall'Abarth e poi dall'Alpine. Partecipa per sei volte alla 24 Ore di Le Mans. Nel 1966 si classificò undicesimo in classifica generale con Alpine. È morto all'età di 87 anni a Genthod, sul lago di Ginevra, nel 2017.



Il suo compagno di squadra dell'epoca, Henry Morrogh di Clonakilty (Irlanda), si era guadagnato gli stimoli delle corse gareggiando in moto e nei rally, e Alpine reclutò l'affidabile pilota nel team aziendale.



Al termine della sua carriera agonistica, l'irlandese fondò la Henry Morrogh Racing School, da cui uscirono piloti come Elio de Angelis, Eddie Cheever, Andrea de Cesaris, Piercarlo Ghinzani, Emanuele Pirro e Jacques Villeneuve.



Morrogh morì nell'agosto del 2023 all'età di 92 anni nella sua patria d'adozione, l'Italia.



Questo ci porta al nuovo indovinello: questo pilota non ha mai sfondato in Formula 1, ma si è guadagnato una reputazione negli Stati Uniti come pilota audace, veloce e affidabile.



Partecipa anche tu! Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.