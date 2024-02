Novas raridades de corridas de puzzle: Corajosos e rápidos

Todas as semanas, apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com. A data limite para as inscrições é a meia-noite de domingo da semana em curso.

A solução correcta da última vez: Vemos o carro de corrida de resistência Alpine A64 que participou nas 24 Horas de Le Mans de 1964 com o francês Roger de Lageneste e o irlandês Henry Morrogh, terminou em 17º lugar na geral, ganhou a sua classe e também ganhou o índice de eficiência térmica.

Escolhemos esta imagem na semana passada por quatro razões: Em primeiro lugar, faz 60 anos que De Lageneste/Morrogh fizeram a sua estreia com sucesso este ano; em segundo lugar, na semana passada, a Alpine revelou o carro de GP e o carro de corrida de resistência para 2024; em terceiro lugar, é simplesmente um carro de corrida elegante; e, em quarto lugar, é uma boa oportunidade para explorar mais uma vez a questão - porque é que a Alpine se chama Alpine?

O nome remonta ao fundador da empresa, Jean Rédélé (1922-2007), de Dieppe, no noroeste de França, o mais jovem concessionário da Renault na altura. Ele competiu em ralis com carros Renault e, quando ganhou a Coupe des Alpes em 1954, foi inspirado a chamar Alpine à sua própria empresa de veículos desportivos a partir de 1955. O primeiro carro foi um Alpine A106, tecnologia Renault 4V com carroçaria em fibra de vidro.



Os automóveis Alpine foram utilizados com sucesso em corridas de resistência e ralis e, no início da década de 1970, a Alpine tornou-se campeã mundial de ralis com o lendário modelo A110.



A equipa expandiu-se para as Fórmulas 3 e 2, com motores do parceiro Renault, Jean-Pierre Jabouille tornou-se campeão europeu de Fórmula 2 em 1976. A Alpine construiu o primeiro veículo de teste para a Fórmula 1 com um motor turbo de 1,5 litros da Renault, o A500, para a Renault e com o excelente piloto de testes Jabouille. A Renault entra no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 1977 com o modelo RS01.



Em 1976, a divisão desportiva Alpine passa a Renault Sport e a produção de automóveis de estrada Alpine é suspensa no final de 1995.



Cerca de vinte anos mais tarde, a Renault retirou a marca da naftalina e apresentou uma nova interpretação do bem sucedido Alpine A110.



Em janeiro de 2021, a Renault anunciou que a Renault Sport voltaria a ser Alpine. A Renault compete sob este nome no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 desde o início de 2021 e, em março do mesmo ano, o Grupo anunciou que também regressaria às corridas de resistência com a Alpine, com chassis construídos em Oreca e motores da fábrica de motores de competição em Viry-Châtillon, onde também são construídas as unidades motrizes de Fórmula 1.



De volta a Le Mans 1964: Roger de Lageneste era um francês nascido em Genebra em 1929 e sobrinho de Jean-Pierre Peugeot (diretor da empresa com o mesmo nome). De Lageneste tornou-se conhecido como piloto de ralis, num Peugeot, claro, e especializou-se em competições de longa distância. Tornou-se campeão francês de ralis em 1960.



Nos anos seguintes, foi contratado como piloto de trabalho pela Abarth e depois pela Alpine. Participou seis vezes nas 24 Horas de Le Mans. Em 1966, terminou em décimo primeiro lugar com a Alpine. Morreu aos 87 anos em Genthod, no Lago de Genebra, em 2017.



O seu companheiro de equipa na altura, Henry Morrogh, de Clonakilty (Irlanda), ganhou as suas esporas de corrida competindo em motos e em ralis, e a Alpine recrutou o fiável piloto para a equipa de trabalho.



Depois de completar a sua carreira nas corridas, o irlandês fundou a Henry Morrogh Racing School, que produziu pilotos como Elio de Angelis, Eddie Cheever, Andrea de Cesaris, Piercarlo Ghinzani, Emanuele Pirro e Jacques Villeneuve.



Morrogh morreu em agosto de 2023, com 92 anos, na sua terra natal, Itália.



Isto leva-nos ao novo enigma: este piloto nunca chegou à Fórmula 1, mas ganhou reputação nos EUA como um piloto arrojado, rápido e fiável.



