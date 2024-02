Max Verstappen: Lo que dice sobre Hamilton/Ferrari 2025

Esta sensación nos mantendrá ocupados durante toda la temporada 2024 de Fórmula 1: Lewis Hamilton, la superestrella de Mercedes, dejará la marca de la estrella de tres puntas para unirse a Ferrari a principios de 2025.

Por supuesto, este también es un tema en la presentación del Red Bull Racing RB20 en Milton Keynes (Inglaterra). El tricampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen dice en su ronda de medios sobre el siete veces campeón Lewis Hamilton: "Si un cambio a Ferrari es el sueño o el objetivo de Lewis, ¿por qué no debería hacerlo? Por supuesto, no conozco todos los antecedentes de lo que se ha discutido con Mercedes y Ferrari".

"Sin este conocimiento, no puedo juzgar exactamente por qué Lewis ha llegado a esta decisión. Pero si le hace feliz, entonces que lo haga. Todo el asunto es genial y le deseo mucho éxito".

Una y otra vez, a los mejores pilotos se les ha preguntado si sus carreras de GP están inacabadas si no han pilotado para Ferrari. ¿Cómo es para Max Verstappen?



El holandés de 26 años continúa: "No quiero sonar impertinente, porque tengo mucho respeto por la historia de Ferrari y por esta marca. Pero para mí, me siento muy cómodo aquí en Red Bull Racing y no puedo imaginarme estar en otro lugar en este momento."



"Red Bull es mi casa, así que no estoy mirando a otros equipos. Nunca me lo he planteado. Pero al mismo tiempo, en la vida en general, nunca digas nunca. Aquí siempre hablamos de Fórmula 1, y siempre me he aferrado a eso: Hay mucho más en el automovilismo que me gustaría probar".





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint