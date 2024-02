Max Verstappen : Ce qu'il pense de Hamilton/Ferrari en 2025

C'est une sensation qui nous occupera toute la saison 2024 de Formule 1 : La superstar de Mercedes, Lewis Hamilton, quitte la marque à l'étoile pour rejoindre Ferrari début 2025.

Il est clair qu'il en est également question lors de la présentation de la Red Bull Racing RB20 à Milton Keynes (Angleterre). Lors de son passage devant les médias, le triple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen déclare à propos du septuple champion Lewis Hamilton : "Si un passage chez Ferrari est le rêve ou l'objectif de Lewis, pourquoi ne le ferait-il pas ? Je ne connais évidemment pas tous les tenants et aboutissants de ce qui a été dit avec Mercedes et avec Ferrari".

"Sans ces connaissances, je ne peux pas évaluer exactement pourquoi Lewis en est arrivé à cette décision. Mais si cela le rend heureux, alors il devrait le faire. Toute cette histoire est cool, et je lui souhaite beaucoup de succès".

On a souvent demandé à des pilotes de haut niveau si leur carrière en GP n'était pas inachevée s'ils ne couraient pas pour Ferrari. Qu'en est-il de Max Verstappen ?



Le Néerlandais de 26 ans poursuit : "Je ne veux pas paraître impertinent, car j'ai beaucoup de respect pour l'histoire de Ferrari et pour cette marque. Mais en ce qui me concerne, je me sens très bien ici, chez Red Bull Racing, et je ne peux pas imaginer un engagement ailleurs pour le moment".



"Red Bull est ma maison, je ne vais donc pas regarder ailleurs. Je n'y ai jamais pensé un seul instant. Mais en même temps, de manière générale dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Nous parlons toujours de la Formule 1 ici, et je l'ai toujours soutenue : Il y a tellement d'autres choses dans le sport automobile que j'aimerais essayer".





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint