Max Verstappen: Cosa dice di Hamilton/Ferrari 2025

Questa sensazione ci terrà impegnati per tutta la stagione di Formula 1 2024: La superstar della Mercedes Lewis Hamilton lascerà il marchio con la stella a tre punte per unirsi alla Ferrari all'inizio del 2025.

Naturalmente, questo argomento è stato trattato anche alla presentazione della Red Bull Racing RB20 a Milton Keynes (Inghilterra). Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, nel suo intervento sui media, ha detto a proposito del sette volte campione Lewis Hamilton: "Se il passaggio alla Ferrari è il sogno o l'obiettivo di Lewis, perché non dovrebbe farlo? Ovviamente non conosco tutti i retroscena di ciò che è stato discusso con Mercedes e Ferrari".

"Senza questa conoscenza, non posso giudicare esattamente perché Lewis sia arrivato a questa decisione. Ma se questo lo rende felice, allora dovrebbe farlo. L'intera faccenda è bella e gli auguro ogni successo".

Più volte è stato chiesto ai piloti di punta se la loro carriera nei GP è finita se non hanno guidato per la Ferrari. Cosa si prova per Max Verstappen?



Il 26enne olandese continua: "Non voglio sembrare impertinente, perché ho molto rispetto per la storia della Ferrari e per questo marchio. Ma per quanto mi riguarda, mi sento molto a mio agio qui alla Red Bull Racing e non potrei immaginare di essere altrove in questo momento".



"La Red Bull è la mia casa, quindi non mi sto guardando intorno per altri team. Non ci ho mai pensato due volte. Ma allo stesso tempo, nella vita in generale, mai dire mai. Qui si parla sempre di Formula 1 e io mi sono sempre attenuto a questo: C'è molto altro nel motorsport che mi piacerebbe provare".





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint