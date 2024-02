Max Verstappen: O que ele diz sobre Hamilton/Ferrari 2025

Esta sensação vai manter-nos ocupados durante toda a temporada de Fórmula 1 de 2024: A superestrela da Mercedes, Lewis Hamilton, está a deixar a marca da estrela de três pontas para se juntar à Ferrari no início de 2025.

Naturalmente, este é também um tópico na apresentação do Red Bull Racing RB20 em Milton Keynes (Inglaterra). O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen diz na sua ronda pelos meios de comunicação social sobre o sete vezes campeão Lewis Hamilton: "Se uma mudança para a Ferrari é o sonho ou o objetivo de Lewis, por que não o deveria fazer? É claro que não conheço todos os antecedentes do que foi discutido com a Mercedes e a Ferrari".

"Sem esse conhecimento, não posso julgar exatamente porque é que o Lewis tomou esta decisão. Mas se isso o faz feliz, então ele deve fazer isso. A coisa toda é legal e eu desejo a ele todo o sucesso".

Os pilotos de topo têm sido repetidamente questionados sobre se as suas carreiras de GP estão inacabadas se não tiverem conduzido pela Ferrari. Como é que é para Max Verstappen?



O holandês de 26 anos continua: "Não quero parecer impertinente, porque tenho muito respeito pela história da Ferrari e por esta marca. Mas, para mim, sinto-me muito confortável aqui na Red Bull Racing e não consigo imaginar estar noutro lugar neste momento".



"A Red Bull é a minha casa, por isso não estou a olhar para outras equipas. Nunca pensei duas vezes nisso. Mas, ao mesmo tempo, na vida em geral - nunca digas nunca. Falamos sempre da Fórmula 1 aqui, e eu sempre me agarrei a isso: Há muito mais no desporto automóvel que eu gostaria de experimentar".





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint