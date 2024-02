Rosberg pour Hamilton ? Ce que dit l'ex-champion du monde

Nico Rosberg a été complètement surpris par le changement de son ancien ami d'enfance Lewis Hamilton. Le Britannique prendra le départ pour Ferrari à partir de 2025, il quitte Mercedes.

Rosberg ne s'y attendait pas. "Mais si l'on considère la situation dans son ensemble : Il y a deux équipes légendaires pour lesquelles tout le monde veut courir : Ferrari et Mercedes. Je peux comprendre qu'il réalise ainsi un rêve personnel", a déclaré Rosberg dans le Süddeutsche Zeitung.

Mercedes a désormais besoin d'un successeur à Hamilton à partir de 2025. Rosberg coupe immédiatement l'herbe sous le pied des romantiques de la Formule 1. "C'est fini, je ne prévois pas de come-back", déclare Rosberg, qui a désormais 38 ans. Fernando Alonso a donc tout de même encore quatre ans de plus, mais l'Espagnol est à l'entraînement, Rosberg non.

"J'ai beaucoup de respect pour le danger", reconnaît-il. Et il sait aussi qu'il ne serait probablement plus compétitif non plus : "Je ne pourrais pas non plus le faire comme ça".

"Il faudrait que je m'y prépare intensivement pendant toute une année, ne serait-ce que pour entraîner les synapses du cerveau. Un pilote de course doit réagir super vite et être précis à la vitesse maximale. Chez moi, cela a disparu après la longue pause. Les muscles sont aussi spécialement sollicités, ne serait-ce que pour tenir le volant avec toutes les forces centrifuges", admet Rosberg.

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint