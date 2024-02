Rosberg per Hamilton? Cosa dice l'ex campione del mondo

Nico Rosberg è rimasto completamente sorpreso dalla mossa del suo ex amico d'infanzia Lewis Hamilton. Il britannico correrà per la Ferrari dal 2025 e lascerà la Mercedes.

Rosberg non se lo aspettava. "Ma se si guarda al quadro generale: Ci sono due squadre leggendarie per cui tutti vogliono guidare: la Ferrari e la Mercedes. Posso capire che stia realizzando un sogno personale", ha dichiarato Rosberg alla Süddeutsche Zeitung.

La Mercedes ha ora bisogno di un successore per Hamilton a partire dal 2025. Rosberg toglie immediatamente il vento dalle vele dei romantici della Formula 1. "È finita, non ho più bisogno di lui. "È finita, non ho in programma un ritorno", ha dichiarato Rosberg, che ora ha 38 anni. Fernando Alonso ha ancora quattro anni in più, ma lo spagnolo si sta allenando e Rosberg non più.

"Ho un grande rispetto per il pericolo", ha ammesso. E sa anche che probabilmente non sarebbe più in grado di gareggiare: "Non potrei farlo nemmeno io".

"Dovrei prepararmi intensamente per un anno intero, anche solo per allenare le sinapsi del mio cervello. Un pilota da corsa deve reagire in modo superveloce ed essere preciso alla massima velocità. Dopo la lunga pausa ho perso tutto questo. Anche i muscoli sono messi a dura prova, solo per tenere il volante con tutte le forze centrifughe", ammette Rosberg.

