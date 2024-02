Rosberg por Hamilton? O que diz o antigo campeão do mundo

Nico Rosberg ficou completamente surpreendido com a mudança do seu antigo amigo de infância Lewis Hamilton. O britânico vai correr pela Ferrari a partir de 2025 e vai deixar a Mercedes.

Rosberg não estava à espera. "Mas se olharmos para o panorama geral: Há duas equipas lendárias para as quais todos querem conduzir - a Ferrari e a Mercedes. Posso compreender que ele esteja a realizar um sonho pessoal", disse Rosberg ao Süddeutsche Zeitung.

A Mercedes precisa agora de um sucessor para Hamilton a partir de 2025. Rosberg imediatamente tira o vento das velas dos românticos da Fórmula 1. "Acabou, não estou a planear um regresso", diz Rosberg, que tem agora 38 anos. Fernando Alonso é quatro anos mais velho, mas o espanhol está a treinar e Rosberg já não está.

"Tenho um grande respeito pelo perigo", admitiu. E também sabe que, provavelmente, já não estaria em condições de competir: "Também não o poderia fazer sem mais nem menos".

"Teria de me preparar intensamente durante um ano inteiro, nem que fosse para treinar as sinapses do meu cérebro. Um piloto de corridas tem de reagir super-rápido e ser preciso a alta velocidade. Perdi isso depois da longa paragem. Os músculos também são sujeitos a uma grande tensão, só para segurar o volante com todas as forças centrífugas", admite Rosberg.

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint