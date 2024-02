Jordan en colère : cette décision est "scandaleuse".

Quand Eddie Jordan n'aime pas quelque chose, il le dit. C'est pourquoi il s'en prend désormais aux responsables des écuries de Formule 1. Et ce de manière très claire.

En 2024, il manquera quelque chose sur la grille de départ : un rookie. Les équipes de Formule 1 misent sur des pilotes qui ont déjà fait leurs preuves dans la catégorie reine du sport automobile. Et cela met l'ancien chef d'équipe Eddie Jordan hors de lui.

"Je suis tellement en colère. Je ne peux pas dire à quel point cela me met en colère", a déclaré Jordan dans le podcast "Formula for Success" en s'insurgeant contre les équipes. Selon lui, cette décision des responsables est "scandaleuse".

"Toutes les grandes et toutes les petites équipes devraient avoir honte de ne pas avoir fait leur devoir de donner une chance aux jeunes pilotes", a critiqué Jordan.

Jordan sait aussi déjà qui il choisirait. "Une personne que je prendrais vraiment en considération est Liam Lawson. Et puis il y a un jeune Brésilien que beaucoup de gens n'ont pas encore repéré, et c'est Felipe Drugovich. Il a gagné le championnat de Formule 2 avec une avance considérable et serait probablement mon premier choix", explique Jordan. Mais Lawson a déjà fait quelques apparitions en 2023.

Malgré tout, Jordan est très déçu par VCARB. L'équipe sœur de Red Bull Racing a, par le passé, ouvert la voie à de nombreux talents en Formule 1, dont Sebastian Vettel et Max Verstappen.

"Toro Rosso a été pour moi le meilleur jardin d'enfants, qui a donné leur chance à de jeunes pilotes et les a simplement laissés s'envoler. J'ai apprécié cela. Et Franz Tost a toujours aimé voir l'ascension de ces pilotes", a déclaré Jordan : "Je pense qu'il est tout simplement perturbant qu'il n'y ait pas de rookies [cette année]", a-t-il ajouté.