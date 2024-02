Jordan furioso: questa decisione è "scandalosa"

Quando a Eddie Jordan non piace qualcosa, lo dice. Ecco perché ora inveisce contro i responsabili delle squadre di Formula 1. E in modo molto chiaro.

Nel 2024 mancherà qualcosa sulla griglia di partenza: un debuttante. Le scuderie di Formula 1 si stanno concentrando su piloti che hanno già dato prova di sé nella classe regina dell'automobilismo. E questo fa infuriare l'ex capo squadra Eddie Jordan.

"Sono molto arrabbiato. Non so dirvi quanto mi faccia arrabbiare", ha inveito Jordan contro i team nel podcast "Formula for Success". La decisione dei responsabili è "scandalosa".

"Tutte le grandi e le piccole scuderie dovrebbero vergognarsi per non essersi impegnate a dare una possibilità ai giovani piloti", ha criticato Jordan.

Jordan sa già chi prenderebbe. "Un ragazzo che prenderei in considerazione è Liam Lawson. E poi c'è un giovane brasiliano che molti non hanno ancora nel loro radar: Felipe Drugovich. Ha vinto il campionato di Formula 2 con un margine enorme e probabilmente sarebbe la mia prima scelta", ha spiegato Jordan. Anche se Lawson ha già fatto un'apparizione nel 2023.

Tuttavia, Jordan è molto deluso da VCARB. In passato, il team gemello della Red Bull Racing ha aperto la strada a molti talenti per l'ingresso in Formula 1, tra cui Sebastian Vettel e Max Verstappen, ad esempio.

"La Toro Rosso è stata il miglior asilo per me, dando una possibilità ai giovani piloti e lasciandoli volare. Mi è piaciuto molto. E Franz Tost si è sempre divertito a vedere l'ascesa di questi piloti", ha detto Jordan: "Penso che sia preoccupante che non ci siano esordienti [quest'anno]", ha detto Jordan.