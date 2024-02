Jordan furioso: esta decisão é "escandalosa"

Em 2024, vai faltar algo na grelha de partida: um estreante. As equipas de Fórmula 1 estão a concentrar-se em pilotos que já provaram o seu valor na categoria rainha do desporto automóvel. E isso enfurece o antigo chefe de equipa Eddie Jordan.

"Estou muito zangado. Não consigo dizer-vos o quão furioso isto me deixa", afirmou Jordan contra as equipas no podcast "Formula for Success". Esta decisão dos responsáveis é "escandalosa".

"Todas as grandes equipas e todas as pequenas equipas deviam ter vergonha de não darem uma oportunidade aos jovens pilotos", criticou Jordan.

Jordan já sabe quem escolheria. "Um tipo que eu consideraria muito é Liam Lawson. E depois há um jovem brasileiro que muita gente ainda não tem no seu radar, que é o Felipe Drugovich. Ele venceu o campeonato de Fórmula 2 por uma margem enorme e seria provavelmente a minha primeira escolha", explicou Jordan. Embora Lawson já tenha feito uma aparição em 2023.

No entanto, Jordan está muito desiludido com a VCARB. No passado, a equipa irmã da Red Bull Racing abriu caminho para muitos talentos entrarem na Fórmula 1, incluindo Sebastian Vettel e Max Verstappen, por exemplo.

"A Toro Rosso foi o melhor jardim de infância para mim, dando uma oportunidade aos jovens pilotos e deixando-os voar. Eu gostava disso. E Franz Tost sempre gostou de ver a ascensão desses pilotos", disse Jordan: "Acho perturbador que não haja novatos [este ano]", disse Jordan.